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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ocak 2021 Pazartesi

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 04.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:13
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ocak 2021 Pazartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 4 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

4 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 4 Ocak 2021 Pazartesi

10.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2)    EBA İzle    TRT İzle *
10.30    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-3)    EBA İzle    TRT İzle *
11.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (D Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )    EBA İzle    TRT İzle *
11.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)            
12.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)            
12.30    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Altın Balta)    EBA İzle    TRT İzle *
13.00    İNGİLİZCE-2 (Tekrar)            
13.30    MATEMATİK-2 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-3)    EBA İzle    TRT İzle *
14.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Görgü Kuralları)    EBA İzle    TRT İzle *
14.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)            
15.00    TÜRKÇE-3 (Tekrar)            
15.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma işlemi)    EBA İzle    TRT İzle *
16.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Genel Tekrar ve Değerlendirme)        TRT İzle *
16.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1)    EBA İzle    TRT İzle *
17.00    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-2)    EBA İzle    TRT İzle *
17.30    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    Bilim ve Teknoloji (Küçük Mucitler Metni Okuma Anlama Çalışmaları)    EBA İzle    TRT İzle *
18.00    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Bölme İşlemi)    EBA İzle    TRT İzle *
18.30    FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)            
19.00    SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)            
19.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    Kur’an-ı Kerim    EBA İzle    TRT İzle *
20.00    TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)            
20.30    MATEMATİK (Tekrar)    Saatler    EBA İzle    TRT İzle *
    

 

EBA TV 4 Ocak 2021 Pazartesi ortaokul ders programı

0.00    FEN BİLİMLERİ-5    Maddenin Hâl Değişimi        
10.20    SOSYAL BİLGİLER-5    Afetler ve Çevre Sorunları, Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi        
10.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı        
11.00    FEN BİLİMLERİ-6    Kuvvet ve Hareket (Soru Çözümü)        
11.20    SOSYAL BİLGİLER-6    Yeryüzünde Yaşam / Ünite Tekrarı        
11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6    Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı        
12.00    FEN BİLİMLERİ-7    Kuvvet ve Enerji / Ünite Tekrarı        
12.20    SOSYAL BİLGİLER-7    Ülkemizde Nüfus / Ünite Tekrarı        
12.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7    Kurban İbadeti ve Önemi        
13.00    FEN BİLİMLERİ-8    Fiziksel ve Kimyasal Değişimler - Kimyasal Tepkimeler        
13.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8    Maarif Kongresi - Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye        
13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)        
14.00    FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)    Maddenin Hâl Değişimi        
14.20    SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)    Afetler ve Çevre Sorunları, Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi        
14.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı        
15.00    FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)    Kuvvet ve Hareket (Soru Çözümü)        
15.20    SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)    Yeryüzünde Yaşam / Ünite Tekrarı        
15.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)    Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı        
16.00    FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)    Kuvvet ve Enerji / Ünite Tekrarı        
16.20    SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)    Ülkemizde Nüfus / Ünite Tekrarı        
16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Kurban İbadeti ve Önemi        
17.00    FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)    Fiziksel ve Kimyasal Değişimler - Kimyasal Tepkimeler        
17.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)    Maarif Kongresi - Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye        
17.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

 

 

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 4 Ocak 2021 Pazartesi lise ders programı

10.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11    Makale        
10.10    MATEMATİK-11    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar        
10.30    TARİH-11    Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)        
10.40    FİZİK-11    İş ve Enerji        

10.50    FELSEFE-11    Mevlânâ, Yûnus Emre Ve Hacı Bektâş Velî‘Nin Eserlerinden Alınan Veya Derlenen Bir Metinden Hareketle Tasavvuf Düşüncesindeki İnsan Anlayışının Tartışılması “Anlamak İçin İnanıyorum” Düşüncesinden Hareketle Akıl-İnanç İlişkisi        
11.00    COĞRAFYA-11    Türkiye’de Tarım        

11.10    KİMYA-11    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük        
11.20    İNGİLİZCE-11    Back To The Past(Part A)        
11.30    BİYOLOJİ-11    Sindirim Sistemi        
11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11    İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet        
12.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Cumhuriyet Dönemi Şiiri/ Soru Çözümü        
12.10    MATEMATİK-12    Trigonometrik Denklemler        
12.30    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12    Millî Mücadele        
12.40    FİZİK-12    Basit Harmonik Hareket        
13.00    COĞRAFYA-12    Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri        
13.10    KİMYA-12    Doğada Karbon        
13.20    İNGİLİZCE-12    Psycology (Part A)        
13.30    BİYOLOJİ-12    Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler        
13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler        
14.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Halk Edebiyatı        
14.20    MATEMATİK-12    İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri        
15.00    FİZİK-12    Tork ve Denge        
15.20    COĞRAFYA-12    Türkiye’de Tarım        
15.30    KİMYA-12    Tepkime Hızları        
16.00    BİYOLOJİ-12    Solunum Sistemi        
16.20    Geometri    Toplam-Fark Formülleri        
16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12            
16.50    FELSEFE-12    Ruh Sağlığının Temelleri        
17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)    Makale        
17.10    MATEMATİK-11 (Tekrar)    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar        
17.30    TARİH-11 (Tekrar)    Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)        
17.40    FİZİK-11 (Tekrar)    İş ve Enerji        
17.50    FELSEFE-11 (Tekrar)    Mevlânâ, Yûnus Emre Ve Hacı Bektâş Velî‘Nin Eserlerinden Alınan Veya Derlenen Bir Metinden Hareketle Tasavvuf Düşüncesindeki İnsan Anlayışının Tartışılması “Anlamak İçin İnanıyorum” Düşüncesinden Hareketle Akıl-İnanç İlişkisi        
18.00    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Türkiye’de Tarım        
18.10    KİMYA-11 (Tekrar)    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük        
18.20    İNGİLİZCE-11 (Tekrar)    Back To The Past(Part A)        
18.30    BİYOLOJİ-11 (Tekrar)    Sindirim Sistemi        
18.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)    İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet        
19.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Cumhuriyet Dönemi Şiiri/ Soru Çözümü        
19.10    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Trigonometrik Denklemler        
19.30    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)    Millî Mücadele        
19.40    FİZİK-12 (Tekrar)    Basit Harmonik Hareket        
20.00    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri        
20.10    KİMYA-12 (Tekrar)    Doğada Karbon        
20.20    İNGİLİZCE-12    Psycology (Part A)        
20.30    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler        
20.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler        
21.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Halk Edebiyatı        
21.20    MATEMATİK-12 (Tekrar)    İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri        
21.40    TARİH (Tekrar)    Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)        
22.00    FİZİK-12 (Tekrar)    Tork ve Denge        
22.20    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Türkiye’de Tarım        
22.30    KİMYA-12 (Tekrar)    Tepkime Hızları        
23.00    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Solunum Sistemi        
23.20    Geometri (Tekrar)    Toplam-Fark Formülleri        
23.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)            
23.50    FELSEFE-12 (Tekrar)    Ruh Sağlığının Temelleri

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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