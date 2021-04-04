İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Nisan 2021 Pazar

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 04.04.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:02
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Nisan 2021 Pazar
Takip Et:

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

İlkokul 3 Nisan Cumartesi

Ortaokul 3 Nisan Cumartesi

Lise 3 Nisan Cumartesi

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri

Popüler Haberler

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Nisan 2021 Pazar
4 Nisan 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 4 Nisan 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
İnstagram 5xx server error hatası nedir, ne demek?
Yasak Elma dizisi Akın karakteri kimdir? Mertkan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında?
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
Canlı izle Sivasspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Trabzon maçı Selçuk Sports Netspor izle
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.