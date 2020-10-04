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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ekim 2020 Pazar

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ekim 4 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

04 Ekim 2020 Pazar 00:00
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ekim 2020 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

5 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 5 Ekim 2020


31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))    
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)    
  10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)    
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar (Yuvarlama)    
  11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Dinleme Metni)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)    
  13.30 TÜRKÇE E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  14.00 MATEMATİK 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler    
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))    
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)    
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)    
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar (Yuvarlama)    
  17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Dinleme Metni)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.    
  20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

 

EBA TV ortaöğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü    
  09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler    
  10.00 TÜRKÇE-6 Cümlede Anlam    
  10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler    
  11.00 TÜRKÇE-7 Söz Sanatları    
  11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler    
  12.00 TÜRKÇE-8 Söz Sanatları    
  12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar    
  13.00 ARAPÇA-5 Kısa Sesler 1    
  13.30 TÜRKÇE Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma    
  14.00 MATEMATİK 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?    
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü    
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler    
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Cümlede Anlam    
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler    
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Söz Sanatları    
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler    
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Söz Sanatları    
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar    
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Kısa Sesler 1    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

EBA TV Lise ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri    
  09.30 MATEMATİK-9 Kümelerde Temel Kavramlar    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. İslam’da Bilgi Kaynakları    
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri    
  11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme    
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1    
  12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar    
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  13.00 MATEMATİK-12 Logaritma Fonksiyonu    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri    
  14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Med Harfleri)    
  14.30 ARAPÇA-9 Akrabalarım    
  15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Meleklere İman - Kitaplara İman    
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı-3    
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği-3    
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler-3    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri    
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Kümelerde Temel Kavramlar    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. İslam’da Bilgi Kaynakları    
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri    
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme    
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1    
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar    
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma Fonksiyonu    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri    
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Med Harfleri)    
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Akrabalarım    
  23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Meleklere İman - Kitaplara İman    
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 04.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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