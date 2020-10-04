EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ekim 2020 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
5 Ekim 2020 EBA TV
ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 5 Ekim 2020
EBA TV ilköğretim ders programı 5 Ekim 2020
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılar (Yuvarlama)
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Dinleme Metni)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)
|13.30
|TÜRKÇE
|E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|14.00
|MATEMATİK
|1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Yuvarlama)
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Dinleme Metni)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Prof. Dr. Ahmet İNAM
EBA TV ortaöğretim ders programı 5 Ekim 2020
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılarla İşlemler
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Cümlede Anlam
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Söz Sanatları
|11.30
|MATEMATİK-7
|Tam Sayılarla İşlemler
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Söz Sanatları
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|13.00
|ARAPÇA-5
|Kısa Sesler 1
|13.30
|TÜRKÇE
|Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma
|14.00
|MATEMATİK
|3. 4. 5 Basamaklı Sayılar
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Cümlede Anlam
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Söz Sanatları
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Tam Sayılarla İşlemler
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Söz Sanatları
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|Kısa Sesler 1
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|3. 4. 5 Basamaklı Sayılar
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Prof. Dr. Ahmet İNAM
EBA TV Lise ders programı 5 Ekim 2020
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MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.