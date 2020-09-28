EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Eylül 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 28 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma) 09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma) 10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1) 10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1) 11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazmaya Hazırlık 12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3) 13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında) 13.30 TÜRKÇE Noktalama İşaretleri 14.00 MATEMATİK Ritmik Sayma 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma 15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma) 15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma) 16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1) 16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1) 17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazmaya Hazırlık 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Noktalama İşaretleri 20.00 MATEMATİK (Tekrar) Ritmik Sayma 20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Gözde DURMUŞ

EBA TV ortaöğretim ders programı 28 Eylül 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar 10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler 11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler 12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar 13.00 ARAPÇA-5 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda) 13.30 TÜRKÇE Eş Sesli Kelimeler 14.00 MATEMATİK 100-1000 Arası Çokluk 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılar 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Eş Sesli Kelimeler 20.00 MATEMATİK (Tekrar) 100-1000 Arası Çokluk 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Gözde DURMUŞ

EBA TV lise ders programı 28 Eylül 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri 09.30 MATEMATİK-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları: 10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1 11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme 11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2 12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar 12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi 13.00 MATEMATİK-12 Logaritma Fonksiyonu 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE "Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri" 14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Med Harfleri) 14.30 ARAPÇA-9 "Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir" 15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 4 İman Esasları - Allaha İman 15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı-2 16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği-2 16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler2 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri 17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Önermeler ve Bileşik Önermeler 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları: 18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1 19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme 19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2 20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar 20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi 21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma Fonksiyonu 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) "Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri" 22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Med Harfleri) 22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir" 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) 4 İman Esasları - Allaha İman 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı-2

Canlı derslerin gün ve saatleri 28 Eylül 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.