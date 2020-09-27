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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Eylül 2020 Pazar

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinde Eylül 27 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Eylül 2020 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 28 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)    
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)    
  10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)    
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)    
  11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazmaya Hazırlık    
  12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)    
  13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)    
  13.30 TÜRKÇE Noktalama İşaretleri    
  14.00 MATEMATİK Ritmik Sayma    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma    
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)    
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)    
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)    
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)    
  17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazmaya Hazırlık    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Noktalama İşaretleri    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) Ritmik Sayma    
  20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Gözde DURMUŞ


  

EBA TV ortaöğretim ders programı 28 Eylül 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar    
  10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler    
  11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler    
  12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar    
  13.00 ARAPÇA-5 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)    
  13.30 TÜRKÇE Eş Sesli Kelimeler    
  14.00 MATEMATİK 100-1000 Arası Çokluk    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma    
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılar    
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler    
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler    
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri    
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar    
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Eş Sesli Kelimeler    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) 100-1000 Arası Çokluk    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Gözde DURMUŞ

 

EBA TV lise ders programı 28 Eylül 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri    
  09.30 MATEMATİK-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:    
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1    
  11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme    
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2    
  12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar    
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi    
  13.00 MATEMATİK-12 Logaritma Fonksiyonu    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE "Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"    
  14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Med Harfleri)    
  14.30 ARAPÇA-9 "Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"    
  15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 4 İman Esasları - Allaha İman    
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı-2    
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği-2    
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler2    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri    
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Önermeler ve Bileşik Önermeler    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:    
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1    
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme    
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2    
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar    
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi    
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma Fonksiyonu    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) "Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"    
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Med Harfleri)    
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"    
  23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) 4 İman Esasları - Allaha İman    
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı-2

Canlı derslerin gün ve saatleri 28 Eylül 2020

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 27.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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