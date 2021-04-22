EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Nisan 2021 Perşembe

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir.
EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı
İlkokul 17 Nisan Cumartesi
11:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
11:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
18:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
Ortaokul 17 Nisan Cumartesi
09:50 EBA SPOR
13:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
13:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
17:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
17:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
21:20 LGS HAZIRLIK MATEMATİK-8
21:40 LGS HAZIRLIK İNGİLİZCE-8
Lise 17 Nisan Cumartesi
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
08:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
09:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.