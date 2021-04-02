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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Nisan 2021 Cuma

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 02-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:02
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Nisan 2021 Cuma
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Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

ilkokul 31 Mart

Ortaokul  31 Mart

Lise 31 Mart

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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