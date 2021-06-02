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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Haziran 2021 Çarşamba

Okurlarımızın merakla takip ettikleri EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 2 Haziran 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Haziran 2021 Çarşamba
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

2 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına EBA TV üzerinden müfredata uygun şekilde dersleri yayınlıyor. MEB her hafta ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, EBA TV canlı yayın akışını açıklıyor.

EBA TV ilkokul ders programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

EBA TV ortaokul ders programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

EBA TV lise ders programı 2 Haziran 2021 Çarşamba

TRT EBA TV frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısınız. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi online olarak intenet üzerinden de takip edilebiliyor. EBA resmi sitesi ve MEB resmi sitesinden dersler öğrencilere aktarılıyor.

EBA üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.

MEB üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:02
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Ders ProgramlarıEBA TV
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