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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Eylül 2020 Çarşamba

1 Eylül 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte öğrencilerin en merak ettiği konu EBA TV üzerinden verilen uzaktan derslerin saatleri ve günleri oldu. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise EBA TV üzerinden verilen uzaktan eğitimler için açıklanan ders programlarını araştırmaya başladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:24
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Eylül 2020 Çarşamba
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 2 Eylül 2020 Çarşamba

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı. 2 Eylül 2020 Çarşamba EBA TV ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ortaöğretim ders programı 2 Eylül 2020 Çarşamba


EBA TV lise ders programı 2 Eylül 2020 Çarşamba

Canlı derslerin gün ve saatleri 2 Eylül 2020 Çarşamba

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:24
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Anahtar Kelimeler:
EBA TVDers Programları
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