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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Kasım 2020 Perşembe

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 19 Kasım 2020 Perşembe gününde yayınlanan haberimizde EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Kasım 2020 Perşembe
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 17 Kasım 2020

  10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (5'er Ritmik Sayma) EBA İzle TRT İzle *
  10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okul Kuralları-1) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okul Kuralları-2) EBA İzle TRT İzle *
  11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (N Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Öğrendiğimiz Harfleri Tekrar Ediyoruz( E,L,A,K,İ,N)-1) EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (10 Kasım Atatürk'ü Anma) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Atatürk'ten Anılar) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-1) EBA İzle TRT İzle *
  14.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi) EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk’ün Çocuk Sevgisi-Kesme İşareti) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Zihinden Toplama) EBA İzle TRT İzle *
  16.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Komşu Olalım-1) EBA İzle TRT İzle *
  17.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar)   EBA İzle TRT İzle *
  17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Deyimler, Noktalama İşaretleri) EBA İzle TRT İzle *
  18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Problem Çözme ve Problem Kurma-1) EBA İzle TRT İzle *
  18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besinler ve Özellikleri/ Vitaminler-Su ve Mineraller) EBA İzle TRT İzle *
  19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)   EBA İzle TRT İzle *
  20.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Taklit Becerileri EBA İzle TRT İzle *
  20.30 TÜRKÇE (Tekrar) T Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma EBA İzle TRT İzle *
  21.00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Prof. Dr. Mudriye Yıldız BIÇAKÇI EBA İzle TRT İzle *

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV Ortaokul ders programı 17 Kasım 2020

10.00 TÜRKÇE-5 Konu, Başlık, Ana Duygu, Ana Düşünce EBA İzle  
  10.20 MATEMATİK-5 Parantezli İşlemler EBA İzle  
  10.40 İNGİLİZCE-5 Games and Hobbies EBA İzle  
  11.00 TÜRKÇE-6 Çekim Ekleri EBA İzle  
  11.20 MATEMATİK-6 Kümeler - Tam Sayılar EBA İzle  
  11.40 İNGİLİZCE-6 Downtown EBA İzle  
  12.00 TÜRKÇE-7 Metinde Konu ve Başlık EBA İzle  
  12.20 MATEMATİK-7 Devirli Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayılarda Sıralama EBA İzle  
  12.40 İNGİLİZCE-7 Biographies EBA İzle  
  13.00 TÜRKÇE-8 Parçada Anlam EBA İzle  
  13.20 MATEMATİK-8 Tam Kare Olmayan Pozitif Tam Sayıların Karekökü ve a√(b) Gösterim EBA İzle  
  13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen EBA İzle  
  14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Konu, Başlık, Ana Duygu, Ana Düşünce EBA İzle  
  14.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Parantezli İşlemler EBA İzle  
  14.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Games and Hobbies EBA İzle  
  15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Çekim Ekleri EBA İzle  
  15.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Kümeler - Tam Sayılar EBA İzle  
  15.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Downtown EBA İzle  
  16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Metinde Konu ve Başlık EBA İzle  
  16.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Devirli Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayılarda Sıralama EBA İzle  
  16.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Biographies EBA İzle  
  17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Parçada Anlam EBA İzle  
  17.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Tam Kare Olmayan Pozitif Tam Sayıların Karekökü ve a√(b) Gösterim EBA İzle  
  17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen EBA İzle  
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Doç. Dr. Haluk ÜNSAL EBA İzle

EBA TV 17 Kasım lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.10 MATEMATİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.30 TARİH-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  10.40 FİZİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.00 COĞRAFYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.10 KİMYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.20 İNGİLİZCE-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.30 BİYOLOJİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.10 MATEMATİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.30 TARİH-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.40 FİZİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  12.50 FELSEFE-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.00 COĞRAFYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.10 KİMYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.20 İNGİLİZCE-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.30 BİYOLOJİ-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Haftanın Özeti EBA İzle  
  14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  14.20 MATEMATİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  14.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.00 FİZİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.20 COĞRAFYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  15.30 KİMYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.00 BİYOLOJİ-12 TYT Hazırlık    
  16.20 Geometri/Problemler TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  16.50 FELSEFE-12 TYT Hazırlık EBA İzle  
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.30 TARİH-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.30 TARİH-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle  
  21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  21.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.00 FİZİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  22.30 KİMYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık    
  23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle  
  23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle

 

 


 

 

 

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 19.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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