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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizde EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:02
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 18 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 18 Ocak 2021 Pazartesi

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-8)
 
10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)
 
11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
 
11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (P Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
 
12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-2)
 
12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)
 
13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)
 
14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )
 
14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Sebze ve Meyveler )
 
15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Türk Kahvesi)
 
15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)
 
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)
 
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık Kaynakları)
 
17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)
 
17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)
 
18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)
 
18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Halleri-1)
 
19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-2)
 
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Din Güzel Ahlaktır
 
20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Sebzeler, Meyveler, Giysiler ve Ev Eşyaları Diyaloglar
 
20.30 MATEMATİK (Tekrar) Bütün-Yarım Kavramı
 
21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Doç. Dr. Nazmi AĞIL  
 

EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi ortaokul ders programı

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Isı ve Sıcaklık
 
10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik
 
10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Nezaket Kuralları
 
11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Yoğunluk
 
11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Bilim ve Teknolojide Değişim
 
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar
 
12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı
 
12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Bilimin Öncüleri
 
12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
 
13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle
 
13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat ve
Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele
 
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Din, Birey ve Toplum
 
14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Isı ve Sıcaklık
 
14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik
 
14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Nezaket Kuralları
 
15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Yoğunluk
 
15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Bilim ve Teknolojide Değişim
 
15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar
 
16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı
 
16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Bilimin Öncüleri EBA İzle
 
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
 
17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle
 
17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat
ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele
 
17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Din, Birey ve Toplum

 

Eba Ortaokul ders program linki

 

EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
 
10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
 
10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 
 
10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum 
 
10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
 
11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri 
 
11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3 
 
11.20 İNGİLİZCE-11 Back To The Past (Workbook) 
 
11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları) 
 
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas 
 
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Şiir Ünitesi Soru Çözümü 
 
12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler -1
 
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen
Gelişmeler 
 
12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı 
 
13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası 
 
13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2 
 
13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)
 
13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum) 
 
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu 
 
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları 
 
14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1 
 
14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 
 
15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2
 
15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık 
 
15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 
 
16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem 
 
16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri 
 
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
 
16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2 
 
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri 
 
17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
 
17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 
 
17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum 
 
17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
 
18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri 
 
18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3 
 
18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back To The Past (Workbook) 
 
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları) 
 
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas
 
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Şiir Ünitesi Soru Çözümü 
 
19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler -1
 
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
 
19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı
 
20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası 
 
20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2 
 
20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10) 
 
20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
 
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu 
 
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları 
 
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1 
 
21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 
22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2 
 
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık 
 
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 
 
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem 
 
23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri 
 
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü) 
 
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2 

Eba Lise ders program linki

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.

 


Son Güncelleme: 18.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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