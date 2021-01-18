EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.
Ocak 18 2021 EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 18 Ocak 2021 Pazartesi
10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-8)
10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)
11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (P Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-2)
12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)
13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)
14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )
14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Sebze ve Meyveler )
15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Türk Kahvesi)
15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık Kaynakları)
17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)
17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)
18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)
18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Halleri-1)
19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-2)
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Din Güzel Ahlaktır
20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Sebzeler, Meyveler, Giysiler ve Ev Eşyaları Diyaloglar
20.30 MATEMATİK (Tekrar) Bütün-Yarım Kavramı
21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Doç. Dr. Nazmi AĞIL
EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi ortaokul ders programı
10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Isı ve Sıcaklık
10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik
10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Nezaket Kuralları
11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Yoğunluk
11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Bilim ve Teknolojide Değişim
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar
12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı
12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Bilimin Öncüleri
12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle
13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat ve
Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Din, Birey ve Toplum
14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Isı ve Sıcaklık
14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik
14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Nezaket Kuralları
15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Yoğunluk
15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Bilim ve Teknolojide Değişim
15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar
16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı
16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Bilimin Öncüleri EBA İzle
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle
17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat
ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele
17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Din, Birey ve Toplum
Eba Ortaokul ders program linki
EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi lise ders programı
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum
10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
11.20 İNGİLİZCE-11 Back To The Past (Workbook)
11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Şiir Ünitesi Soru Çözümü
12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler -1
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen
Gelişmeler
12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı
13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası
13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2
13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)
13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları
14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1
14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2
15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık
15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem
16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum
17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back To The Past (Workbook)
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Şiir Ünitesi Soru Çözümü
19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler -1
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı
20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası
20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2
20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10)
20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1
21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem
23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2
Eba Lise ders program linki
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA TV frekans
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.