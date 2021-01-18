EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 18 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

18 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 18 Ocak 2021 Pazartesi

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-8)

10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-9)

11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (P Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-2)

12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)

13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-2)

14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )

14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Sebze ve Meyveler )

15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Türk Kahvesi)

15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi ve Kısa Yoldan 10'a Bölme)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)

16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık Kaynakları)

17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)

17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Robotların Efendisi)

18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Problem Kurma ve Problem Çözme-1)

18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Halleri-1)

19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-2)

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Din Güzel Ahlaktır

20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler, Sebzeler, Meyveler, Giysiler ve Ev Eşyaları Diyaloglar

20.30 MATEMATİK (Tekrar) Bütün-Yarım Kavramı

21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Doç. Dr. Nazmi AĞIL

EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi ortaokul ders programı

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Isı ve Sıcaklık

10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik

10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Nezaket Kuralları

11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Yoğunluk

11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Bilim ve Teknolojide Değişim

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar

12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı

12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Bilimin Öncüleri

12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet

13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle

13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat ve

Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Din, Birey ve Toplum

14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Isı ve Sıcaklık

14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik

14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Nezaket Kuralları

15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Yoğunluk

15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Bilim ve Teknolojide Değişim

15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar

16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı

16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Bilimin Öncüleri EBA İzle

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet

17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar - 2 EBA İzle

17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat

ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Din, Birey ve Toplum

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 18 Ocak 2021 Pazartesi lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2

10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum

10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri

11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3 11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3

11.20 İNGİLİZCE-11 Back To The Past (Workbook)

11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Şiir Ünitesi Soru Çözümü

12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler -1

12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen

Gelişmeler

12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı

13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası

13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2

13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)

13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları

14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1

14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2

15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık

15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem

16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)

16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2

17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2

17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum

17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri

18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3

18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back To The Past (Workbook)

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas

19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Şiir Ünitesi Soru Çözümü

19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler -1

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı

20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası

20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2

20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10)

20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)

20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları

21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1

21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2

22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık

22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem

23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri

23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)

23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.