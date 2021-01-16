EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ocak 2021 Cumartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.
Ocak 16 2021 EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
16 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 16 Ocak 2021 Cumartesi
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
09.00 İNGİLİZCE-4 My Day
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 Din Güzel Ahlaktır
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)
10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)
11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )
11.30 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (C, c )
12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)
13.00 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
13.30 TÜRKÇE Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
14.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme
14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı
15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Din Güzel Ahlaktır
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)
17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )
17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (C, c )
18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)
19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Toprak SERGEN
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
21.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme
22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
EBA TV 16 Ocak 2021 Cumartesi ortaokul ders programı
09.00 TÜRKÇE-5 Metinler Arası Karşılaştırma
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Nezaket Kuralları
10.00 TÜRKÇE-6 Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları
10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi
11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü
11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
12.00 TÜRKÇE-8 Yazım Kuralları
12.30 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri
13.00 ARAPÇA-8 Yardımlaşma 1
13.30 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme
14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metinler Arası Karşılaştırma
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Nezaket Kuralları
16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları
16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi
17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet
18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Yazım Kuralları
18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme
20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Toprak SERGEN
Eba Ortaokul ders program linki
EBA TV 16 Ocak 2021 Cumartesi lise ders programı
09.00 COĞRAFYA-9 Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri
09.30 KİMYA-9 Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ
10.00 TBA SANAT Animasyon Kampı
10.30 COĞRAFYA-10 Topraklar
11.00 KİMYA-10 Homojen ve Heterojen Karışımlar III
11.30 COĞRAFYA-11 Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık
12.00 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III
12.30 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası
13.00 KİMYA-12 Lewis Formülleri II
13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
14.00 DİNLER TARİHİ-12 Hristiyanlığın İnanç Esasları
14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 İslam Toplumunda Ekonomik Hayat
15.00 KELAM-12 Din ve Dinî Yorum
15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri
16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Vücut Sıvıları
16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Operatörler-1
17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri
17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ
18.00 TBA SANAT (Tekrar) Animasyon Kampı
18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Topraklar
19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar III
19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık
20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III
20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası
21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri II
21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hristiyanlığın İnanç Esasları
22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İslam Toplumunda Ekonomik Hayat
23.00 KELAM-12 (Tekrar) Din ve Dinî Yorum
23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA TV frekans
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.