EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Haziran 2021 Çarşamba

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına EBA TV üzerinden müfredata uygun şekilde dersleri yayınlıyor. MEB her hafta ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, EBA TV canlı yayın akışını açıklıyor.
EBA TV ilkokul ders programı 16 Haziran 2021 Çarşamba
09:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
11:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
12:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
12:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
13:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
13:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
14:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
14:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
16:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
16:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
17:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
17:30ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
18:00KAVRAM ÖĞRETİMİ
18:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30ÖĞRETMENLER ODASI
21:00Kapanış
EBA TV ortaokul ders programı 16 Haziran 2021 Çarşamba
09:50EBA SPOR
10:00HS FEN BİLİMLERİ-5
10:20HS SOSYAL BİLGİLER-5
10:40HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
10:50OKUL ARA
11:00UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:40HS FEN BİLİMLERİ-6
12:00HS SOSYAL BİLGİLER-6
12:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
12:30OKUL ARA
12:40HS FEN BİLİMLERİ-7
13:00HS SOSYAL BİLGİLER-7
13:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
13:30OKUL ARA
13:40LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
14:00LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
14:20LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
14:30OKUL ARA
14:40HS FEN BİLİMLERİ-5
15:00HS SOSYAL BİLGİLER-5
15:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
15:30OKUL ARA
15:40HS FEN BİLİMLERİ-6
16:00HS SOSYAL BİLGİLER-6
16:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
16:30OKUL ARA
16:40HS FEN BİLİMLERİ-7
17:00HS SOSYAL BİLGİLER-7
17:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
17:30OKUL ARA
17:40LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
18:00LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
18:20LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
18:30OKUL ARA
18:40HS FEN BİLİMLERİ-5
19:00HS SOSYAL BİLGİLER-5
19:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
19:30OKUL ARA
19:40HS FEN BİLİMLERİ-6
20:00HS SOSYAL BİLGİLER-6
20:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
20:30OKUL ARA
20:40HS FEN BİLİMLERİ-7
21:00HS SOSYAL BİLGİLER-7
21:20HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
21:30OKUL ARA
21:40LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
22:00LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
22:20LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
22:30OKUL ARA
22:40Kapanış
EBA TV lise ders programı 16 Haziran 2021 Çarşamba
09:50EBA SPOR
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10MATEMATİK-11 LİSE
10:30TARİH-11 LİSE
10:40FİZİK-11 LİSE
10:50FELSEFE-11 LİSE
11:00COĞRAFYA-11 LİSE
11:10KİMYA-11 LİSE
11:20İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10MATEMATİK-12 LİSE
12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40FİZİK-12 LİSE
12:50TENEFÜS
13:00COĞRAFYA-12 LİSE
13:10KİMYA-12 LİSE
13:20İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40TARİH AYT HAZIRLIK
15:00FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:30KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10MATEMATİK-11 LİSE
17:30TARİH-11 LİSE
17:40FİZİK-11 LİSE
17:50FELSEFE-11 LİSE
18:00COĞRAFYA-11 LİSE
18:10KİMYA-11 LİSE
18:20İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
18:50TENEFÜS
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10MATEMATİK-12 LİSE
19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40FİZİK-12 LİSE
19:50TENEFÜS
20:00COĞRAFYA-12 LİSE
20:10KİMYA-12 LİSE
20:20İNGİLİZCE-12 LİSE
20:30BİYOLOJİ-12 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40TARİH AYT HAZIRLIK
21:50TENEFÜS
22:00FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50TENEFÜS
23:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
00:10MATEMATİK-11 LİSE
00:30TARİH-11 LİSE
00:40FİZİK-11 LİSE
00:50FELSEFE-11 LİSE
01:00COĞRAFYA-11 LİSE
01:10KİMYA-11 LİSE
01:20İNGİLİZCE-11 LİSE
01:30BİYOLOJİ-11 LİSE
01:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
01:50TENEFÜS
02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
02:10MATEMATİK-12 LİSE
02:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
02:40FİZİK-12 LİSE
02:50TENEFÜS
03:00COĞRAFYA-12 LİSE
03:10KİMYA-12 LİSE
03:20İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30BİYOLOJİ-12 LİSE
03:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
04:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40TARİH AYT HAZIRLIK
05:00FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:30KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50TENEFÜS
06:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
07:10MATEMATİK-11 LİSE
07:30TARİH-11 LİSE
07:40FİZİK-11 LİSE
07:50FELSEFE-11 LİSE
TRT EBA TV frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısınız. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi online olarak intenet üzerinden de takip edilebiliyor. EBA resmi sitesi ve MEB resmi sitesinden dersler öğrencilere aktarılıyor.
EBA üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.