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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ekim 2020 Cuma

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 16 Ekim 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

16 Ekim 2020 Cuma 00:00
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Ekim 2020 Cuma
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 EBA TV


ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 14 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 14 Ekim 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri)    
  09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım)    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3)    
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz)    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1)    
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Örüntü-1)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (A,a)    
  12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı)    
  13.30 TÜRKÇE K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  14.00 HAYAT BİLGİSİ Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Var-Yok K-k Sesi    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım)    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3)    
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz)    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1)    
  17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Örüntü-1)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (A,a)    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı)    
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri)    
  20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Sinan AKYÜZ    
  21.00 TÜRKÇE (Tekrar) K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme    
  22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Var-Yok K-k Sesi

EBA TV ortaöğretim ders programı 13 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Çocuk Hakları    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Güneş, Dünya ve Ay    
  10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 Türklerin Anayurdu Orta Asya    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Destek ve Hareket Sistemi    
  11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz    
  11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları    
  12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 "I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı "    
  12.30 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod    
  13.00 ARAPÇA-6 4.Oyunlar (İkinci Bölüm)    
  13.30 TÜRKÇE Hikaye Unsurları    
  14.00 FEN BİLİMLERİ Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Çocuk Hakları    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Güneş, Dünya ve Ay    
  16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Türklerin Anayurdu Orta Asya    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Destek ve Hareket Sistemi    
  17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz    
  17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları    
  18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) "I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı "    
  18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod    
  19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) 4.Oyunlar (İkinci Bölüm)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Hikaye Unsurları    
  20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Sinan AKYÜZ

EBA TV Lise ders programı 13 Ekim 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matemetik Aritmatiği-4    
  00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler-4    
  09.00 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri    
  09.30 FİZİK-9 Özkütle    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 3. Allah’ın İsim ve Sıfatları    
  10.30 TARİH-10 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri    
  11.00 FİZİK-10 Ampermetre ,voltmetre    
  11.30 TARİH-11 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna    
  12.00 FİZİK-11 Newton’un Hareket Yasaları-I    
  12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 "20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu "    
  13.00 FİZİK-12 "Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti"    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE "Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri "    
  14.00 SİYER-10 4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib    
  14.30 FIKIH-10 5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri    
  15.00 HADİS-10 4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri    
  15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler ve Belgeler-4    
  16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri-4    
  16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Doğum ve Yenidoğan-1    
  17.00 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri    
  17.30 FİZİK-9 (Tekrar) Özkütle    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 3. Allah’ın İsim ve Sıfatları    
  18.30 TARİH-10 (Tekrar) Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri    
  19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Ampermetre ,voltmetre    
  19.30 TARİH-11 (Tekrar) Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna    
  20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Newton’un Hareket Yasaları-I    
  20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) "20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu "    
  21.00 FİZİK-12 (Tekrar) "Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti"    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) "Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri "    
  22.00 SİYER-10 (Tekrar) 4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib    
  22.30 FIKIH-10 (Tekrar) 5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri    
  23.00 HADİS-10 (Tekrar) 4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri    
  23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler ve Belgeler-4

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 16.10.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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