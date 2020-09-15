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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Eylül 2020 Salı

Türkiye basınında yankı uyandıran EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 15 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

15 Eylül 2020 Salı 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Eylül 2020 Salı
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 15 Eylül 2020 Salı

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

15 Eylül 2020 Salı EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.


EBA TV ortaöğretim ders programı 15 Eylül 2020 Salı

EBA TV lise ders programı 15 Eylül 2020 Salı

Canlı derslerin gün ve saatleri 15 Eylül 2020 Salı

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 15.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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