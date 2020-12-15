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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Aralık 2020 Salı

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 15 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Aralık 2020 Salı
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 15 Aralık 2020 Salı tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

Aralık 15 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

15 Aralık 2020 Salı tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 15 Aralık 2020 Salı

EBA TV Aralık 15 2020 ilkokul ders programı

EBA TV 15 Aralık 2020 Salı ortaokul ders programı

EBA TV 15 Aralık 2020 Salı lise ders programı

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 15.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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