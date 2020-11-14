İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Kasım 2020 Cumartesi

14 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 14 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Kasım 2020 Cumartesi
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 13 Kasım 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV Ortaokul ders programı 13 Kasım 2020

EBA TV 13 Kasım lise ders programı

 


 

 

 

 

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 14.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
ÖSYM açıkladı! KPSS giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM açıkladı! KPSS giriş belgeleri yayımlandı
İYEP uygulama takvimi yayımlandı
İYEP uygulama takvimi yayımlandı
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması
İBB burs sonuçları açıklandı
İBB burs sonuçları açıklandı
Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?
Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 14 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Star TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Ev programı neden final yaptı?
2020 Arabalı Vapur Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular Feribot Fiyatları Ücret Tarifesi
Otomobil far içi ve far temizliği nasıl yapılır?
Süperlig 9 - 10 ve 11 Hafta maç programları açıklandı! Fenerbahçe Beşiktaş derbi maç tarihi belli oldu!
E-Devlet işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri
Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Alya dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Alya dizisi oyuncu kadrosu
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.