EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Ekim 2020 Çarşamba

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:01
İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
13 Ekim 2020 EBA TV
ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 13 Ekim 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilköğretim ders programı 13 Ekim 2020
|08.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı
|Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri)
|
|
|
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-4
|Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım)
|
|
|
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-4
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3)
|
|
|
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz)
|
|
|
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-3
|Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1)
|
|
|
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2)
|
|
|
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Örüntü-1)
|
|
|
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Sesleri Tanıyoruz (A,a)
|
|
|
|12.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri)
|
|
|
|13.00
|MATEMATİK-1
|Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı)
|
|
|
|13.30
|TÜRKÇE
|K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|
|
|
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ
|Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme
|
|
|
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Var-Yok K-k Sesi
|
|
|
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım)
|
|
|
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3)
|
|
|
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz)
|
|
|
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1)
|
|
|
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2)
|
|
|
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Örüntü-1)
|
|
|
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Sesleri Tanıyoruz (A,a)
|
|
|
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri)
|
|
|
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı)
|
|
|
|19.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri)
|
|
|
|20.30
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Sinan AKYÜZ
|
|
|
|21.00
|TÜRKÇE (Tekrar)
|K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|
|
|
|21.30
|HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)
|Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme
|
|
|
|22.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Var-Yok K-k Sesi
EBA TV ortaöğretim ders programı 13 Ekim 2020
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-5
|Çocuk Hakları
|
|
|
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-5
|Güneş, Dünya ve Ay
|
|
|
|10.00
|SOSYAL BİLGİLER-6
|Türklerin Anayurdu Orta Asya
|
|
|
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-6
|Destek ve Hareket Sistemi
|
|
|
|11.00
|SOSYAL BİLGİLER-7
|İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz
|
|
|
|11.30
|FEN BİLİMLERİ-7
|Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları
|
|
|
|12.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
|"I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı "
|
|
|
|12.30
|FEN BİLİMLERİ-8
|DNA ve Genetik Kod
|
|
|
|13.00
|ARAPÇA-6
|4.Oyunlar (İkinci Bölüm)
|
|
|
|13.30
|TÜRKÇE
|Hikaye Unsurları
|
|
|
|14.00
|FEN BİLİMLERİ
|Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama
|
|
|
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma
|
|
|
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)
|Çocuk Hakları
|
|
|
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|Güneş, Dünya ve Ay
|
|
|
|16.00
|SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)
|Türklerin Anayurdu Orta Asya
|
|
|
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|Destek ve Hareket Sistemi
|
|
|
|17.00
|SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)
|İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz
|
|
|
|17.30
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları
|
|
|
|18.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)
|"I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı "
|
|
|
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|DNA ve Genetik Kod
|
|
|
|19.00
|ARAPÇA-6 (Tekrar)
|4.Oyunlar (İkinci Bölüm)
|
|
|
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Hikaye Unsurları
|
|
|
|20.00
|FEN BİLİMLERİ (Tekrar)
|Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama
|
|
|
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma
|
|
|
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Sinan AKYÜZ
EBA TV Lise ders programı 13 Ekim 2020
|
|00.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Mesleki Matemetik Aritmatiği-4
|
|
|
|00.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Geometrik Çizimler-4
|
|
|
|09.00
|TARİH-9
|İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri
|
|
|
|09.30
|FİZİK-9
|Özkütle
|
|
|
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
|3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
|
|
|
|10.30
|TARİH-10
|Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri
|
|
|
|11.00
|FİZİK-10
|Ampermetre ,voltmetre
|
|
|
|11.30
|TARİH-11
|Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna
|
|
|
|12.00
|FİZİK-11
|Newton’un Hareket Yasaları-I
|
|
|
|12.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|"20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu "
|
|
|
|13.00
|FİZİK-12
|"Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti"
|
|
|
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|"Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri "
|
|
|
|14.00
|SİYER-10
|4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib
|
|
|
|14.30
|FIKIH-10
|5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri
|
|
|
|15.00
|HADİS-10
|4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri
|
|
|
|15.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Defterler ve Belgeler-4
|
|
|
|16.00
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|El İşlemleri-4
|
|
|
|16.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Doğum ve Yenidoğan-1
|
|
|
|17.00
|TARİH-9 (Tekrar)
|İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri
|
|
|
|17.30
|FİZİK-9 (Tekrar)
|Özkütle
|
|
|
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)
|3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
|
|
|
|18.30
|TARİH-10 (Tekrar)
|Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri
|
|
|
|19.00
|FİZİK-10 (Tekrar)
|Ampermetre ,voltmetre
|
|
|
|19.30
|TARİH-11 (Tekrar)
|Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna
|
|
|
|20.00
|FİZİK-11 (Tekrar)
|Newton’un Hareket Yasaları-I
|
|
|
|20.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|"20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu "
|
|
|
|21.00
|FİZİK-12 (Tekrar)
|"Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti"
|
|
|
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|"Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri "
|
|
|
|22.00
|SİYER-10 (Tekrar)
|4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib
|
|
|
|22.30
|FIKIH-10 (Tekrar)
|5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri
|
|
|
|23.00
|HADİS-10 (Tekrar)
|4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri
|
|
|
|23.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Defterler ve Belgeler-4
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.
Son Güncelleme: 14.10.2020 00:01
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