İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Aralık 2020 Pazartesi

Haber okurlarının merakını uyandıran EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 14.12.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:10
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Aralık 2020 Pazartesi
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 14 Aralık 2020 Pazartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

Aralık 14 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

14 Aralık 2020 Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 14 Aralık 2020 Pazartesi

EBA TV Aralık 14 2020 ilkokul ders programı

EBA TV 14 Aralık 2020 Pazartesi ortaokul ders programı

EBA TV 14 Aralık 2020 Pazartesi lise ders programı

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 14.12.2020 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu mu? 2021 MEB yer değiştirme takvimi
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu mu? 2021 MEB yer değiştirme takvimi
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu için geri sayım başladı
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Meslek öğretmenlerinin şeflik ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu

Popüler Haberler

Kefaret dizisinde Zeynep'in kızı Elif karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? (Lavinya Ünlüer)
İsteğe bağlı sigorta ne demektir? Kimler bu sigortayı yaptırabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi ne zaman belli olacak?
Bugün kimin maçı var? 14 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Aralık 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Talisca Beşiktaş'a mı dönüyor? Talisca BJK paylaşımı heyecanlandırdı!
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Milangaz tüp fiyatları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Devlet kırmızı plaka protokol plakaları kimlere aittir? Kırmızı plakalar kimler tarafından kullanılıyor?
Halkbank düşük faizli İihtiyaç kredisi güncel faiz oranları ve kredi özellikleri
Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek, ücretli mi ücretsiz mi olacak?
Disney Plus hacklendi mi?
Tatil sonrası çalışma hayatına adapte olma ve depresyondan kurtulma yöntemleri
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Aralık 2020 Pazartesi
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Aralık 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atv canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 14 Aralık 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.