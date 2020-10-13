EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Ekim 2020 Salı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

12 Ekim 2020 EBA TV

EBA TV ilkokul ders programı 9 Ekim 2020

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 12 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 ) 10.00 İNGİLİZCE-3 Greetings 10.30 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Alfabe) 11.00 İNGİLİZCE-2 Words 11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazma Etkinlikleri 12.30 TÜRKÇE-1 Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri) 13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni ) 13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma 14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu 14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 ) 16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Greetings 16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Alfabe) 17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Words 17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri) 19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni ) 19.30 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma 20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu 20.30 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Fikret DOĞAN

EBA TV ortaöğretim ders programı 12 Ekim 2020

09.00 İNGİLİZCE-5 Tour Around the World 5 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Ay'ın Hareketleri ve Evreleri 10.00 İNGİLİZCE-6 Tour Around the World 6 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü 11.00 İNGİLİZCE-7 Tour Around the World 7 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Yıldız 12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World 8 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Soru Çözümü 13.00 TBA TBA Kuşağı 13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Boyama Teknikleri 14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu 14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-3 15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Tour Around the World 5 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ay'ın Hareketleri ve Evreleri 16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Tour Around the World 6 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü 17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Tour Around the World 7 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Yıldız 18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World 8 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Soru Çözümü 19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Boyama Teknikleri 20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu 20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-3 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Fikret DOĞAN

EBA TV Lise ders programı 12 Ekim 2020

00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Vücudun Temel Yapısı-3 00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-3 09.00 BİYOLOJİ-9 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler 09.30 İNGİLİZCE-9 Studying Abroad- Workbook 10.00 BİYOLOJİ-10 Mitotik Evre 10.30 FELSEFE-10 Felsefi Düşüncenin Özellikleri 11.00 İNGİLİZCE-10 School Life -Workbook 11.30 BİYOLOJİ-11 Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1 12.00 FELSEFE-11 Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 12.30 İNGİLİZCE-11 Future Jobs-Workbook 13.00 BİYOLOJİ-12 Nükleik Asitler ve Replikasyon 13.30 İNGİLİZCE-12 Preparation For University Entrance Exam- Part 2 14.00 ARAPÇA-10 İslam Dünyası 1 14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler 15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar 15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 Ahilik ve Meslek Etiği-3 16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Muayene ve Müdahale Odaları-1 16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 İç Donanım Birimleri-3 17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler 17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Studying Abroad- Workbook 18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Mitotik Evre 18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Düşüncenin Özellikleri 19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) School Life -Workbook 19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1 20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları 20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Future Jobs-Workbook 21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Nükleik Asitler ve Replikasyon 21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For University Entrance Exam- Part 2 22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) İslam Dünyası 1 22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler 23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) 4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar 23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) Ahilik ve Meslek Etiği-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.