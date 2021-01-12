EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ocak 2021 Salı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 12 Ocak 2021 Salı tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 12 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

12 Ocak 2021 Salı tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 12 Ocak 2021 Salı

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlem-5)

10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-6)

11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma ) EBA İzle TRT İzle *

11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ç Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat(İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)

12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Yönergeler)

13.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Colours

13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-2)

14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)

15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma Problemleri)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1)

16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri- Neler Öğrendik?)

17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)

17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (İcat Nasıl Yapılır?-Okuma Anlama Çalışmaları)

18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemini Tahmin Etme)

18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Hacim)

19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

20.00 TÜRKÇE (Tekrar) Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme

20.30 MATEMATİK (Tekrar) Geometri

21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar

EBA TV 12 Ocak 2021 Salı ortaokul ders programı

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Teknoloji ve Toplum

10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ünite Değerlendirmesi

11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Maddenin Tanecikli Yapısı

11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Hayatımızdaki Sosyal Bilimler

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar

12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı

12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Geçmişten Günümüze Bilgi

12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar -1

13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Teknoloji ve Toplum

14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi

15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı

15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Hayatımızdaki Sosyal Bilimler

15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar

16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı

16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Geçmişten Günümüze Bilgi

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar -1

17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 12 Ocak 2021 Salı lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Makale

10.10 MATEMATİK-11 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

10.40 FİZİK-11 Mekanik Enerjinin Korunumu

10.50 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri

11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

11.20 İNGİLİZCE-11 Back To The Past (Part B)

11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi

11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Anlam Olayları

12.10 MATEMATİK-12 Trigonometrik Denklemler

12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Kırınım

13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri

13.20 İNGİLİZCE-12 Ydt Soru Çözümleri (Part 9)

13.30 BİYOLOJİ-12 Kemosentez

13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Halk Edebiyatı

14.20 MATEMATİK-12 İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri

14.40 TARİH Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge

15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Tarım

15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızları

16.00 BİYOLOJİ-12 Solunum Sistemi

16.20 Geometri Toplam-Fark Formülleri

16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel

16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum

17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Makale

17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

17.40 FİZİK-11 (Tekrar) Mekanik Enerjinin Korunumu

17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri

18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back To The Past (Part B)

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi

18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Anlam Olayları

19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Trigonometrik Denklemler

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Kırınım

20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri

20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Ydt Soru Çözümleri (Part 9)

20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Kemosentez

20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Halk Edebiyatı

21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri

21.40 TARİH (Tekrar) Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Tarım

22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızları

23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Solunum Sistemi

23.20 Geometri (Tekrar) Toplam-Fark Formülleri

23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel

23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.