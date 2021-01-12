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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ocak 2021 Salı

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkındaki güncel bilgileri 12 Ocak 2021 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ocak 2021 Salı
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 12 Ocak 2021 Salı tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 12 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

12 Ocak 2021 Salı tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 12 Ocak 2021 Salı

10.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlem-5)   

10.30    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-6)   

11.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )    EBA İzle    TRT İzle *

11.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (Ç Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )       

12.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Evimizde Hayat(İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)       

12.30    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Yönergeler)   

13.00    İNGİLİZCE-2 (Tekrar)    Colours       

13.30    MATEMATİK-2 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-2)   

14.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)   

14.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)       

15.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma Problemleri)   

16.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1) 

16.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri- Neler Öğrendik?)   

17.00    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü) 

17.30    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    Bilim ve Teknoloji (İcat Nasıl Yapılır?-Okuma Anlama Çalışmaları)  

18.00    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemini Tahmin Etme)  

18.30    FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)    Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Hacim)       

19.00    SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)    İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)       

19.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı   

20.00    TÜRKÇE (Tekrar)    Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme   

20.30    MATEMATİK (Tekrar)    Geometri   

21.00    ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar

EBA TV 12 Ocak 2021 Salı ortaokul ders programı

10.00    FEN BİLİMLERİ-5    Maddenin Ayırt Edici Özellikleri       

10.20    SOSYAL BİLGİLER-5    Teknoloji ve Toplum       

10.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Ünite Değerlendirmesi       

11.00    FEN BİLİMLERİ-6    Maddenin Tanecikli Yapısı       

11.20    SOSYAL BİLGİLER-6    Hayatımızdaki Sosyal Bilimler       

11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6    Bazı Zararlı Alışkanlıklar       

12.00    FEN BİLİMLERİ-7    Maddenin Tanecikli Yapısı       

12.20    SOSYAL BİLGİLER-7    Geçmişten Günümüze Bilgi       

12.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)       

13.00    FEN BİLİMLERİ-8    Asitler ve Bazlar -1       

13.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8    Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a    13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8    Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı       

14.00    FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)    Maddenin Ayırt Edici Özellikleri       

14.20    SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)    Teknoloji ve Toplum       

14.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Ünite Değerlendirmesi       

15.00    FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)    Maddenin Tanecikli Yapısı       

15.20    SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)    Hayatımızdaki Sosyal Bilimler       

15.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)    Bazı Zararlı Alışkanlıklar       

16.00    FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)    Maddenin Tanecikli Yapısı       

16.20    SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)    Geçmişten Günümüze Bilgi       

16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)       

17.00    FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)    Asitler ve Bazlar -1       

17.20    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)    Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a       

17.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)    Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 12 Ocak 2021 Salı lise ders programı

10.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11    Makale       

10.10    MATEMATİK-11    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar       

10.30    TARİH-11    Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)       

10.40    FİZİK-11    Mekanik Enerjinin Korunumu       

10.50    FELSEFE-11    15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri

11.00    COĞRAFYA-11    Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri       

11.10    KİMYA-11    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük       

11.20    İNGİLİZCE-11    Back To The Past (Part B)       

11.30    BİYOLOJİ-11    Dolaşım Sistemi       

11.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11    Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan       

12.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Anlam Olayları       

12.10    MATEMATİK-12    Trigonometrik Denklemler       

12.30    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12    Atatürkçülük ve Türk İnkılabı        

12.40    FİZİK-12    Su Dalgalarında Kırınım       

13.00    COĞRAFYA-12    Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi       

13.10    KİMYA-12    Lewis Formülleri       

13.20    İNGİLİZCE-12    Ydt Soru Çözümleri (Part 9)       

13.30    BİYOLOJİ-12    Kemosentez       

13.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet       

14.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Halk Edebiyatı        

14.20    MATEMATİK-12    İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri       

14.40    TARİH    Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)       

15.00    FİZİK-12    Tork ve Denge       

15.20    COĞRAFYA-12    Türkiye’de Tarım       

15.30    KİMYA-12    Tepkime Hızları       

16.00    BİYOLOJİ-12    Solunum Sistemi       

16.20    Geometri    Toplam-Fark Formülleri       

16.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel       

16.50    FELSEFE-12    Birey ve Toplum       

17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)    Makale       

17.10    MATEMATİK-11 (Tekrar)    Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar       

17.30    TARİH-11 (Tekrar)    Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)       

17.40    FİZİK-11 (Tekrar)    Mekanik Enerjinin Korunumu       

17.50    FELSEFE-11 (Tekrar)    15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri       

18.00    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri       

18.10    KİMYA-11 (Tekrar)    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük        

18.20    İNGİLİZCE-11 (Tekrar)    Back To The Past (Part B)       

18.30    BİYOLOJİ-11 (Tekrar)    Dolaşım Sistemi       

18.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)    Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan       

19.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Anlam Olayları       

19.10    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Trigonometrik Denklemler       

19.30    T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)    Atatürkçülük ve Türk İnkılabı       

19.40    FİZİK-12 (Tekrar)    Su Dalgalarında Kırınım       

20.00    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi       

20.10    KİMYA-12 (Tekrar)    Lewis Formülleri       

20.20    İNGİLİZCE-12 (Tekrar)    Ydt Soru Çözümleri (Part 9)       

20.30    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Kemosentez       

20.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet       

21.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Halk Edebiyatı       

21.20    MATEMATİK-12 (Tekrar)    İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri       

21.40    TARİH (Tekrar)    Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)       

22.20    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Türkiye’de Tarım       

22.30    KİMYA-12 (Tekrar)    Tepkime Hızları        

23.00    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Solunum Sistemi       

23.20    Geometri (Tekrar)    Toplam-Fark Formülleri       

23.40    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel       

23.50    FELSEFE-12 (Tekrar)    Birey ve Toplum

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.

 


Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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