EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Nisan 2021 Pazartesi

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir.
EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı
İlkokul 7 Nisan Çarşamba
07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Matematik, Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
08.50 TBA SPOR Sabah Sporu
09.00 İNGİLİZCE-4 My Clothes
09.30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)
10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)
11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)
12.00 MATEMATİK Çoklukları Eşleme
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes
14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)
14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)
15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)
16.30 MATEMATİK (Tekrar) Çoklukları Eşleme
17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes
17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)
18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)
18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Rüştü REÇBER
21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Çoklukları Eşleme
Ortaokul 7 Nisan Çarşamba
00.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Ront Gösterisi
08.50 TBA SPOR Sabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-5 Soru Çözümü ve Etkinlikler
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
10.00 TÜRKÇE-6 Edatlar, Ünlemler (T)
10.30 MATEMATİK-6 Açılar / Genel Tekrar (T)
11.00 TÜRKÇE-7 Deyim ve Atasözleri
11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama
12.00 TÜRKÇE-8 Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler
12.30 MATEMATİK-8 Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü
13.00 ARAPÇA-8 Sporun Önemi 1
13.30 TÜRKÇE Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü ve Etkinlikler
14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edatlar, Ünlemler (T)
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Açılar / Genel Tekrar (T)
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Deyim ve Atasözleri
16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü
18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Sporun Önemi 1
18.30 TÜRKÇE (Tekrar) Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü ve Etkinlikler
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edatlar, Ünlemler (T)
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Açılar / Genel Tekrar (T)
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Deyim ve Atasözleri
22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü
23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar) Sporun Önemi 1
Lise 7 Nisan Çarşamba
00.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) İklim Elemanları - Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler
00.30 KİMYA-9 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler I
01.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye’de Bitki Örtüsü
01.30 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar VI
02.10 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Sanayi
02.30 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI
03.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişimler
03.30 KİMYA-12 (Tekrar) Hibritleşme ve Molekül Geometrileri III
04.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi
04.30 AKAİD-11 (Tekrar) Peygamberlerin Özellikleri
05.00 TEFSİR-11 (Tekrar) Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama, Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yönteminde Temel İlkeler, Arap Diline Vukufiyet
05.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Namaz Tesbihatı
06.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kondansatörlerin Ölçümü ve Bağlantıları
06.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Dramaik Etkinlik Planı
07.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Çalışma Sayfası İşlemleri
08.50 TBA SPOR Sabah Sporu
09.00 BİYOLOJİ-9 Sitoplazma ve Organeller-IV
09.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı
10.00 BİYOLOJİ-10 Soyağaçları-I
10.30 FELSEFE-10 Bilim-Felsefe İlişkisi
11.00 BİYOLOJİ-11 Bağışıklık Sistemi
11.30 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)
12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
12.30 BİYOLOJİ-12 Fotosentez-Hücresel Solunum
13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat
13.30 DİNLER TARİHİ-12 Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri
14.30 KELAM-12 İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet
15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları
15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Kanama
16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 If-Else
16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Sitoplazma ve Organeller-IV
17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı
17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Soyağaçları-I
18.00 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilim-Felsefe İlişkisi
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Bağışıklık Sistemi
19.00 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Fotosentez-Hücresel Solunum
20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat
21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar
21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri
22.00 KELAM-12 (Tekrar) İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet
22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları
23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Kanama
23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) If-Else
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.