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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Kasım 2020 Çarşamba

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 11 Kasım Çarşamba 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Kasım 2020 Çarşamba
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

09 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 09 Kasım2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV Ortaokul ders programı 09 Kasım 2020

EBA TV 09 Kasım lise ders programı


 

 

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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