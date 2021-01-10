EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ocak 2021 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 10 Ocak 2021 Pazar tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.
Ocak 10 2021 EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
10 Ocak 2021 Pazar tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 10 Ocak 2021 Pazar
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)
09.00 İNGİLİZCE-4 My day
09.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -4 Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı
10.00 HAYAT BİLGİSİ -3 Sağlıklı Hayat ( Satın Alırken-1)
10.30 FEN BİLİMLERİ -3 Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)
11.00 HAYAT BİLGİSİ -2 Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)
11.30 TÜRKÇE - 2 Milli Kültürümüz (Yönergeler)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Z, z)
12.30 HAYAT BİLGİSİ -1 Evimizde Hayat (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar -2)
13.00 TÜRKÇE -1 Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)
13.30 TÜRKÇE H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
14.00 HAYAT BİLGİSİ Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme
14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı
15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day
15.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)
17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)
17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Kültürümüz (Yönergeler)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Z, z)
18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar-2 )
19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASI - Ogün Temizkanoğlu
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) - H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) - Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme
22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) - TBA Kuşağı
EBA TV 10 Ocak 2021 Pazar ortaokul ders programı
09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Yapı
09.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK YAPISI-5 Ünite Değerlendirme
10.00 TÜRKÇE-6 Şiirin Şekil Özellikleri
10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama
11.00 TÜRKÇE-7 Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
11.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet
12.00 TÜRKÇE-8 Soru Çözümü
12.30 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma
13.00 ARAPÇA-8 Dostluk 2
13.30 TÜRKÇE Yazdıklarını Düzenleme
14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Origami Çalışmaları
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Yapı
15.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi
16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama
17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
17.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet
18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Soru Çözümü
18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma
19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Dostluk 2
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Yazdıklarını Düzenleme
20.00 BECERİ ÖĞRENİMİ (Tekrar) Origami Çalışmaları
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Ogün Temizkanoğlu
Eba Ortaokul ders program linki
EBA TV 10 Ocak 2021 Pazar lise ders programı
00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ - 9 (Tekrar) Dramatik Etkinliklerde Kullanılan Teknikler
00.30 MUHASABE ve FİNANSMAN -9 Elektronik Tablolama Yöntemi -2
09.00 COĞRAFYA -9 Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri
09.30 KİMYA - 9 Güçlü Etkileşimler II- İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması
10.00 TBA SANAT Animasyon Kampı
10.30 COĞRAFYA -10 Türkiye'de Su Kaynakları
11.00 KİMYA-10 Heterojen ve Homojen Karışımlar II
11.30 ÇOĞRAFYA-11 Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
12.00 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II
12.30 COĞRAFYA-12 Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkilendirilmesi
13.00 KİMYA-12 Lewis Formülleri I
13.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12 Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet
14.00 DİNLER TARİHİ -12 Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi
14.30 İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12 İnsan-Evren İlişkisi
15.00 KELAM -12 Akli Hükümler
15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - 9 Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları
16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ - 10 Endokrin Sistem
16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - 10 Program İçerisinde Oluşan Hata Mesajları ve Açıklama Satırlarını Kullanma
17.00 COĞRAFYA - 9 (Tekrar) Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri
17.30 KİMYA -9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler II - İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması
18.00 TBA SANAT (Tekrar) Animasyon Kampı
18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye'de Su kaynakları
19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar II
19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II
20.30 COĞRAFYA -11 (Tekrar) Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi
21.00 KİMYA -12 (Tekrar) Lewis Formülleri I
21.30 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12 (Tekrar) Kur'an'dan Ayetler: Nisa Suresi 69. Ayet
22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi
22.30 İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İnsan-Evren İlişkisi
23.00 KELAM-12 (Tekrar) Akli Hükümler
23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA TV frekans
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.