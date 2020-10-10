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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ekim 2020 Cumartesi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 10.10.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Ekim 2020 Cumartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

9 Ekim 2020 EBA TV


ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 9 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 9 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2)    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 )    
  10.00 İNGİLİZCE-3 Greetings    
  10.30 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Alfabe)    
  11.00 İNGİLİZCE-2 Words    
  11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazma Etkinlikleri    
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri)    
  13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni )    
  13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma    
  14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu    
  14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2)    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 )    
  16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Greetings    
  16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Alfabe)    
  17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Words    
  17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri)    
  19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni )    
  19.30 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma    
  20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu    
  20.30 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Fikret DOĞAN

EBA TV ortaöğretim ders programı 9 Ekim 2020

09.00 İNGİLİZCE-5 Tour Around the World 5    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Ay'ın Hareketleri ve Evreleri    
  10.00 İNGİLİZCE-6 Tour Around the World 6    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü    
  11.00 İNGİLİZCE-7 Tour Around the World 7    
  11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Yıldız    
  12.00 İNGİLİZCE-8 Tour Around the World 8    
  12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Soru Çözümü    
  13.00 TBA TBA Kuşağı    
  13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Boyama Teknikleri    
  14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu    
  14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-3    
  15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Tour Around the World 5    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ay'ın Hareketleri ve Evreleri    
  16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Tour Around the World 6    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü    
  17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Tour Around the World 7    
  17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Yıldız    
  18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Tour Around the World 8    
  18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Soru Çözümü    
  19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı    
  19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Boyama Teknikleri    
  20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu    
  20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-3    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Fikret DOĞAN

EBA TV Lise ders programı 9 Ekim 2020

  00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Vücudun Temel Yapısı-3    
  00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-3    
  09.00 BİYOLOJİ-9 Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler    
  09.30 İNGİLİZCE-9 Studying Abroad- Workbook    
  10.00 BİYOLOJİ-10 Mitotik Evre    
  10.30 FELSEFE-10 Felsefi Düşüncenin Özellikleri    
  11.00 İNGİLİZCE-10 School Life -Workbook    
  11.30 BİYOLOJİ-11 Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1    
  12.00 FELSEFE-11 Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları    
  12.30 İNGİLİZCE-11 Future Jobs-Workbook    
  13.00 BİYOLOJİ-12 Nükleik Asitler ve Replikasyon    
  13.30 İNGİLİZCE-12 Preparation For University Entrance Exam- Part 2    
  14.00 ARAPÇA-10 İslam Dünyası 1    
  14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler    
  15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar    
  15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 Ahilik ve Meslek Etiği-3    
  16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Muayene ve Müdahale Odaları-1    
  16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 İç Donanım Birimleri-3    
  17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler    
  17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Studying Abroad- Workbook    
  18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Mitotik Evre    
  18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Düşüncenin Özellikleri    
  19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) School Life -Workbook    
  19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1    
  20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları    
  20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Future Jobs-Workbook    
  21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Nükleik Asitler ve Replikasyon    
  21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For University Entrance Exam- Part 2    
  22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) İslam Dünyası 1    
  22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler    
  23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) 4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar    
  23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) Ahilik ve Meslek Etiği-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 10.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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