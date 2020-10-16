EBA TV Anaokulu nedir? Bakan Ziya Selçuk Anaokulu TV'yi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan EBA TV Anaokulu pek çok anne-baba tarafından merak edilmeye başlandı. Açıklamalarında okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğundan bahseden Bakan Selçuk uzaktan eğitime ilk defa bugün başlayan EBA TV Anaokulu’nun duyurdu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında, ‘EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte.’ Diye konuşurken sosyal medya hesaplarından da aynı anda paylaşımlar yapıldı.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden okul öncesi eğitim alması gereken çocukların diziler, magazin programları ve haber bültenlerini izlediklerini ve bunların çok yanlış olduğunu belirtirken çizgi filmlerinde pedagojik olarak değerlendirilerek çocuklara izletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Selçuk’un tam açıklaması ise, ‘Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir şey var. Harekete geçmek. Okul öncesi eğitim bizim için çok mühim bir konu, çok özel bir konu. EBA TV Anaokulu bugün açıldı. Uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapacağız. İçeriklerimiz çocuklara uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte olacak.’ Dedi.