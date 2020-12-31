EBA TV 1 Ocak canlı ders var mı?

1 Ocak gününün yaklaşmasıyla beraber çoğu kişinin merak ettiği konuların arasında 1 Ocak gününde dersin işlenip işlenmeyeceği oldu.

1 Ocak tarihinde canlı ders olacak mı?

Uzaktan’in başlamasıyla beraber eğitim öğretim faaliyetlerinin önemli bir kısmı canlı ders şeklinde yapılmaya başlanmıştır. Eğitim içim bakanlık tarafından esnek bir uygulama getirilerek, canlı dersleri haftanın 6 günü olacak şekilde düzenlenmeye başlandı.yönetimi ise bu esneklik kapsamında öğretmenlerin derslerini günün farklı saatlerine yaydılar. Tüm bu faaliyetlerden sonra öğrenci ve veliler 1 Ocak günü derslerin işlenip işlenmeyeceğini merak etmeye başladı.

1 Ocak günü resmî tatil olduğundan dolayı canlı dersler yapılmayacaktır. 1 Ocak gününde derler yapılmayacak ve herhangi bir ücrette ödenmeyecektir.