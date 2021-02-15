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EBA şifresi alma, yenileme, değiştirme, oluşturma işlemleri

Uzaktan eğitime geçişle birlikte EBA kullanımı aktifliğini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim için kullanmış olduğu platform olan EBA da şifre alma, yenileme işlemleri nasıl gerçekleşir konusu araştırılıyor. EBA şifre değiştirme, yeni şifre oluşturma işleminin nasıl gerçekleştiğini merak eden öğrenciler için, EBA şifre alma, değiştirme, yeni şifre oluşturma? Sorularınıza yanıt verdik. Detaylar haberimizde…

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:44
EBA şifresi alma, yenileme, değiştirme, oluşturma işlemleri
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Pandemi süreciyle birlikte eğitimin uzaktan olması herkesi etkilediği gibi öğrencileri de etkiledi. Bu süreçte uzaktan eğitim sistemi ile eğitim hakkından yoksun bırakılmamak istenen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı (MEB), EBA platformu üzerinden eğitime devam etmektedir. 15 Şubat 2021 tarihi ile Bahar dönemi başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin dersleri başladı. Sıklıkla sorulan EBA şifre alma, değiştirme, yeni şifre oluşturma? İşte sorularınızın cevabı aşağıdaki anlatımdaki gibidir. 

Şifre alımı EBA

EBA’dan şifre işlemleri için iki farklı altenatif ile şifre oluşturabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyledir: 

1) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile,

Bir kereye mahsus "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile veli ya da öğretmenlerinize gerek kalmadan EBA şifresi oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken ise; "EBA Hesabı Oluştur" butonuna gelerek işaretleyiniz. Ardından E-Okul bilgilerinizi doğru şekilde girip "Giriş" butonuna basınız. EBA hesabı için yeni şifreni oluştur diyerek size veya velinize ait e-posta adresin ve telefon numarasın girerek "Şifre Oluştur" butonuna basın. Ardından yazmış olduğunuz telefon numarasına doğrula kodu gelecektir. Bu kodu sisteme girerek "Gönder" butonuna basınız. Yukarıda ifade ettiğimiz adımları doğru bir şekilde yaptıysanız EBA giriş ekranına yönlendirileceksiniz. T.C kimlik numarası ve EBA için ayarladığınız şifre ile giriş yapabileceksiniz. 

2) Veli veya öğretmenlerinizde başvuru yaparak şifre oluşturma,

  öncelikle EBA Giriş ekranına gelerek ‘Öğrenci EBA’ adımını takip edin. Buradan EBA giriş ekrana geleceksiniz. Giriş için T.C kimlik numarası ve öğretmenizden veya velinizden almış olduğunuz tek kullanımlık şifreyi girin. Güvenlik kodunu girdikten sonra "Gönder" butonuna basın. Buradan aktivasyon yöntemi seçmeniz gerekecek hangisini dilerseniz. Veli Bilgileriyle Aktivasyon", "e-Postayla Aktivasyon" ya da "Cep Telefonuyla Aktivasyon" bu işlemi gerçekleştirdikten sonra gelen ekrandan "Yeni Şifreni Belirle" işlemini gerçekleştirip şifrenizi yazıp ardından "Kaydet"e basınız. 

Bahsettiğimiz adımları eksiksiz ve düzenli olarak gerçekleştirdiyseniz EBA giriş ekranına yönlendirmeniz yapılacak ve T.C kimlik numaranız ve EBA şifreniz ile EBA ya giriş yaparak eğitiminizi aksatmadan giriş çıkış işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

EBA sistemine giriş için TIKLAYIN!

EBA şifre alma, yenileme, değiştirme ekranı

 

EBA sistemine giriş yapıp, yeni şifre oluşturmak isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz link ile giriş yaparak şifre değiştirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

EBA şifre alma, yenileme, değiştirme ekranı

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
EbaMebUzaktan EğitimŞifre Yenileme
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