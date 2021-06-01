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EBA şifremi nasıl değiştiririm? EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Pandemi ile beraber uzaktan eğitim sistemi olarak EBA sistemi üzerinden dersler sağlanmaya başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenlerin yanında pek çok veli de EBA sistemine giriş yapıyor. Ziyareti oldukça fazla olan EBA için pek çok kişi EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA şifresi nasıl değiştirilir? EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım? sorularını sordu. İşte merak edilen yanıtlar...

01 Haziran 2021 Salı 15:20
EBA şifremi nasıl değiştiririm? EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım?
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Uzaktan eğitim sstemi olarak kullanılan EBA, pandemi sürecinde oldukça başarılı işlev gördü.  Pek çok kişinin aktif şekilde kullandığı EBA için EBA'ya nasıl giriş yapılır? EBA şifresi nasıl değiştirilir? EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım? soruları soruldu. İşte merak edilen yanıtlar...

EBA şifremi unuttum 

EBA giriş şifrenizi hatırlamıyor ve unuttuysanız bunun için EBA sayfasında yer alan şifremi unuttum kısmına tıklayıp daha sonra doğrulama işlemini seçmelisiniz.

E-posta ile doğrulama yöntemine kullanıyorsanız; Sistemde yer alan e-postanızı girerek daha sonra gönder kısmına tıklayın. Sizin e-postanıza gelen doğrulama kodunuzu ilgili boşlupa yazın ve "Gönder" butonuna tıkalyın. Açılacak olan sayfa yeni şifrenizi yazarak "Kaydet" kısmına tıklayın.

Cep telefonu ile doğrulama yönteminde ise simtemde yer alan telefon numaranızı yazıp daha sonra "Gönder" kısmına tıklayın. Cep telefonunza gelen doğrulama kodunu ilgili boşluğa yazınve "Gönder" bölümüne tıklayın. Ardıdnan yeni şirenizi yazarak "Kaydet" kısmına tıklayın.

E-post yada cep telefonu numaranız bulunmuyorsa bu durumda öğretmen ya da veliden tek seferlik şifre alınarak veya "Öğrenci olarak EBA şifrem nasıl oluştururum" kısmından yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Öğrenci olarak EBA'ya giriş

EBA ana sayfasında bulunan öğrenci bölümünü seçerek açılan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizle doldurarak EBA'ya giriş sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda herhangi bir konuda sorununuz var ise ana sayfada en sağda alt köşede bulunan "EBA asistan" kısmına girerek yardım ve destekten yararlanabilirsiniz.

EBA nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlnan sistem Online Eğitim ve Bilişşel Ağ olarak tanımlanabilir. EBA öğrencilerin pandemi gibi zor süreçlerde derslerden geri kalmaması maksadıyla oluşturulan sosyal eğitim platformudur. EBA içinde derslerle ilgili notlar, sunumlar ve tekrarları barındırmasının yanında deneme testleri de içeriyor.

EBA ne işe yarar?

Öğrenci ve öğretmenler için erişim kolaylığı sağlayan EBA, öğrencilere destek amaçlı olup ücretsiz bir şekilde sunulmuştur. Sistemde öğretmenlerin yanında öğrenciler de içerik paylaşımı yapabilmektedir. EBA'da öğrenciler sunum, ders notu gibi pek çok kaynağa ulaşabilirler.


Son Güncelleme: 01.06.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
PandemiEbaŞifreUnuttumGiriş
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