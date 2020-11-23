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EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Her geçen gün artan korona vakalarından kaynaklı olarak okullar tekrardan yüz yüze eğitimden online eğitime geçmiştir. Öğrenciler ve veliler ise EBA'ya nasıl gireceklerini merak etmektedirler. EBA'ya öğrenci olarak nasıl giriş yapılır? EBA canlı ders saatleri nelerdir?

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:41
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
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EBA Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

Her geçen dünyayı daha fazla etkisi altına alan koronovirüs yüzünden okullar yüz yüze eğitimden online eğitime geçmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere online bir şekilde eğitim vermesine imkan sağlayan EBA’ya nasıl öğrenci girişi yapılacağı veliler ve öğrenciler için merak konusu olmuştur.

4 Ocak 2021 tarihine kadar Türkiye genelinde yüz yüze eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Ara Tatil bittiğinden dolayı bugünden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürmesi planlanan uzaktan eğitim süreci EBA üzerinden başlamıştır. Eğitimcilerin EBA üzerinden giriş yaparak öğrencilerine ders verme faaliyetlerine başlanmıştır.


Sınıfları farklı olan öğrenciler EBA öğrenci girişi yaparak kendi sınıflarına uygun olan eğitim öğretim içeriklerine ulaşabilirler ve aynı zamanda kendilerine tanımlanan canlı derslere katılabilme imkanları vardır.

 EBA üzerinde yoğunluk yaşanmaması için her sınıfa sisteme girişi için belirli zamanlar tanımlanmıştır. Bu yüzden her sınıfın öğrencisi için EBA’ya girş saatleri farklılık göstermektedir. EBA öğrenci girişi yapabileceğinin gösteren sınıf bazlı zaman çizelgesi www.eba.gov.tr adresi üzerinden yayımlanmıştır.  Öğrenciler verilen saatleri inceleyerek kendilerine uygun saatlere göre canlı derslere ve etkinliklere katılabilirler.

EBA'ya giriş yapmak için verilen linke tıklamanız yeterlidir. http://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 18:41
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EbaEğitimÖğretimIlkokulOrtaokul
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