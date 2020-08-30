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EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise

Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte , öğrenciler 31 ağustos tarihinden itibaren sınıf düzeylerine uygun eğitimlere ulaşabilmek için eba platormu üzerinden Eba öğrenci girişi yapması gerekmektedir. Eba öğrenci giriş sayfası bağlantısı haberimizde..

30 Ağustos 2020 Pazar 23:51
EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği bakanlık bünyesinde ki özel ve devlet okulları 31 Ağustos tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlayacak.

Milyonlarca öğrenci kendi sınıf düzeylerinde ki tüm dersleri EBA platformu ve eba tv kanalları üzerinden izleyebilecekler.


Öğrencilerin eba platformu üzerinden kendi sınıf düzeylerine ait tüm eğitim ve dijital materyallere ulaşabilmeleri için Eba öğrenci girişi yapması gerekmektedir.

Eba öğrenci giriş yapmak isteyen tüm sınıf düzeylerinde öğrenciler eba.gov.tr adresine girip, kendi kimlik numara ve şifreleri ile giriş yapıp kendi içeriklerine ve varsa eğer canlı ders kısmına giriş yapabileceklerdir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ için tıklayın



Son Güncelleme: 30.08.2020 23:51
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Eba öğrenci GirişiEba GirişEba Canlı Ders Giriş
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