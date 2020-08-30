EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği bakanlık bünyesinde ki özel ve devlet okulları 31 Ağustos tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlayacak.

Milyonlarca öğrenci kendi sınıf düzeylerinde ki tüm dersleri EBA platformu ve eba tv kanalları üzerinden izleyebilecekler.

Öğrencilerin eba platformu üzerinden kendi sınıf düzeylerine ait tüm eğitim ve dijital materyallere ulaşabilmeleri içinyapması gerekmektedir.

Eba öğrenci giriş yapmak isteyen tüm sınıf düzeylerinde öğrenciler eba.gov.tr adresine girip, kendi kimlik numara ve şifreleri ile giriş yapıp kendi içeriklerine ve varsa eğer canlı ders kısmına giriş yapabileceklerdir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ için tıklayın