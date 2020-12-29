EBA öğrenci giriş şifresi nereden ve nasıl alınır?

EBA sistemi üzerinden yürütülen canlı derslere katılmak için öğrenciler EBA’nın intenet sitesine girerek burada yer alan öğrenci girişinden T.C kimlik no ve şifre ile canlı derslerine giriş yapabilmektedir.

EBA’ya Nasıl Girilir?

https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresine giriş yaptıktan sonra Öğretmen öğrenci ve veliler için ayrılan bölümlerden kendinize uyan seçeneği seçin ve T.C kimlik numarası ve şifre ile hesabınıza giriş yapın.

EBA Şifresi Nasıl Alınır?

E-okul bilgileri ile EBA’ya girerek burada kendi şifrenizi belirleyebilirsiniz. Eğer kendiniz yapamıyor iseniz velinizden ya da öğretmenden yardım olarak E-devlet ya da MEBBİS üzerinden de öğretmen ya da veli de şifre alma işlemini gerçekleştirebilmektedir.