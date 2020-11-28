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EBA neden girilmiyor, çöktü mü? EBA Canlı derse katılım bilgileri alınamadı giriş hatası problemi

Sabah saatlerinde online derse girecek olan öğrenciler EBA “canlı derse katılım bilgileri alınamadı” giriş hatası problemiyle karşılaştı. Bu sorunun ardından öğrenciler EBA neden girilmiyor, çöktü mü sorusunu araştırmaya başladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:57
EBA neden girilmiyor, çöktü mü? EBA Canlı derse katılım bilgileri alınamadı giriş hatası problemi
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Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler EBA üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde bazı öğrencilerin EBA’ya giriş yapamadığı bilgisi aktarıldı. Öğrenciler daha önce de sistem çökmesi olması nedeniyle yeniden sistemin çöküp çökmediğini gündeme getirdi.

EBA çöktü mü?


Sabah saatlerinde EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler “canlı derse katılım bilgileri alınamadı” hatasıyla karşılaştı. Söz konusu hatanın nedeni henüz açıklanmadı.

EBA hatalarına karşı çözüm yolları

Online platformlarda bazı hatalar sistemsel olabilir. Bu sorunlara karşı çözüm yoktur. Bu gibi durumlarda sistemin düzelmesinin beklemekten başa çare bulunmaz.  



Son Güncelleme: 28.11.2020 14:57
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Anahtar Kelimeler:
EbaHataSorun
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