EBA neden girilmiyor, çöktü mü? EBA Canlı derse katılım bilgileri alınamadı giriş hatası problemi

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler EBA üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde bazı öğrencilerin EBA’ya giriş yapamadığı bilgisi aktarıldı. Öğrenciler daha önce de sistem çökmesi olması nedeniyle yeniden sistemin çöküp çökmediğini gündeme getirdi.

EBA çöktü mü?

EBA hatalarına karşı çözüm yolları

Sabah saatlerinde EBA sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler “canlı derse katılım bilgileri alınamadı”sıyla karşılaştı. Söz konusu hatanın nedeni henüz açıklanmadı.

Online platformlarda bazı hatalar sistemsel olabilir. Bu sorunlara karşı çözüm yoktur. Bu gibi durumlarda sistemin düzelmesinin beklemekten başa çare bulunmaz.