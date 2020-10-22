EBA Eğitim Platformu dünyada lider

Çin'de oraya çıkan koronavirüs pandemi sürecinin devam etmesi ve vaka sayılarının her geçen gün artması sebebiyle geçtiğimiz dönem okullar uzatan eğitime geçmiş ve 2019 -2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı.

Vaka sayılarında yükselişin devam etmesi ve hastalığı yayılma hızının durdurulaması sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılıda ülkemizde uzaktan eğitim olarak başlamış ve her ne kadar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmiş olsada, şu anda tüm sınıf kademelerinde yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim birlikte sürdürülmektedir.

Hibrid sistem dediğimiz eğitim sisteminde uzaktan eğitim kısmı online olarak EBA platformu üzerinden devam etmektedir. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim alamadığı derslerin içeriklerine EBA platformu üzeriden giriş yaparak ulaşabilmektedir.

EĞİTİM KATEGORİSİNDE LİDER

Bu kapsamda yapılan araştırmalarda EBA platformu dünya üzeriden eğitim kategorisinde bulunan tüm siteleri geride bırakarak lider oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz EBA'nın 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya yükseldiğini belirtti.