EBA çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? EBA Mapping verisi alınamadı hata mesajı ne demek?

30 Kasım günü öğrenciler ve öğretmenler EBA’ya giriş yaptıklarında ‘’Mapping verisi alınamadı’’ hatasıyla karşılaştılar. Bağlantı yapmaya çalışan öğrencilerin yaşadığı bu sorun üzerine Google’da ‘’EBA çöktü mü?’’ tartışmaları başladı.
Sisteme giriş yapamama nedeni aşırı giriş denemelerinde meydana gelebiliyor. Bu süreçte olası çıkış nedenleri şu şekilde olabilir;
Sunucu yoğunluğu
İntenet yoğunluğu
Kullanıcının bağlantısının kesilmesi
İntenette oluşan kopmalar
Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar
Kullanıcıya yapılan engelleme
Son Güncelleme: 30.11.2020 22:58