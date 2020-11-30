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EBA çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? EBA Mapping verisi alınamadı hata mesajı ne demek?

Uzaktan eğitim için EBA'ya giriş yapan öğrenci ve öğretmenler ''EBA çöktü mü, neden giriş yapamıyor ve 'EBA Mapping verisi alınamadı' hata mesajı ne demek?'' tartışmaları başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:58
EBA çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? EBA Mapping verisi alınamadı hata mesajı ne demek?
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30 Kasım günü öğrenciler ve öğretmenler EBA’ya giriş yaptıklarında ‘’Mapping verisi alınamadı’’ hatasıyla karşılaştılar. Bağlantı yapmaya çalışan öğrencilerin yaşadığı bu sorun üzerine Google’da ‘’EBA çöktü mü?’’ tartışmaları başladı.

Sisteme giriş yapamama nedeni aşırı giriş denemelerinde meydana gelebiliyor. Bu süreçte olası çıkış nedenleri şu şekilde olabilir;

Sunucu yoğunluğu

İntenet yoğunluğu

Çok sık giriş denemeleri

Kullanıcının bağlantısının kesilmesi

İntenette oluşan kopmalar

Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar

Kullanıcıya yapılan engelleme




Son Güncelleme: 30.11.2020 22:58
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Anahtar Kelimeler:
EbaEba Mapping Verisi Alınamadı
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