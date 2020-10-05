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EBA canlı derste alınan yoklamalar giriliyor mu?

Covid-19 nedeni ile birlikte öğrenciler evde kalmaya ve derslerini evden işlemeye devam etmektedir. Bu canlı dersler çerçevesinde sorun yaşayıp sisteme giremeyenler veya derslerinde yoklama alınan öğrenci ve veliler devamsızlık bilgilerinin e-okula girilip girilmediğini merak etmektedir.

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:14
EBA canlı derste alınan yoklamalar giriliyor mu?
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2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.


 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 18:14
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Eba Devamsızlık Var MıEba Da Devamsızlık VarmıEba Kurs Devamsızlık Bilgisi
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