EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi

Yeni korona virüs tedbirleri ile birlikte dönemin sonuna kadar olan derslerin uzaktan yapılmasına karar verildi. Bu süreç boyunca öğrenciler derslere EBA üzerinden katılacak ve EBA TV’den de derslerini takip edebilecekler.

1,2,3 ve 4.sınıflar için EBA İlkokul, 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için EBA Ortaokul ve 9,10,11 ve 12.sınıf öğrencileri için ise EBA Lise sistemi bulunuyor. Sisteme giriş yapmak isteyenlerin www.eba.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra Öğrenci sayfası üzerinden TC ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Bundan sonra bulunan canlı dersine katıl butonuna basarak derse dahil olabilirler. Öğrenciler derse ancak ders saatinde katılabilmektedir.

EBA Canlı Ders Çizelgesi