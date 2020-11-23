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EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi

23 Kasım'dan itibaren dersler uzaktan eğitim şeklinde EBA Canlı ders ve EBA TV üzerinden gerçekleştirilecek. EBA'ya giriş yapmak isteyen öğrencilerin EBA resmi internet sitesinden TC ve şifreleri ile sisteme girmeleri gerekiyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 02:17
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
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Yeni korona virüs tedbirleri ile birlikte dönemin sonuna kadar olan derslerin uzaktan yapılmasına karar verildi. Bu süreç boyunca öğrenciler derslere EBA üzerinden katılacak ve EBA TV’den de derslerini takip edebilecekler.


1,2,3 ve 4.sınıflar için EBA İlkokul, 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için EBA Ortaokul ve 9,10,11 ve 12.sınıf öğrencileri için ise EBA Lise sistemi bulunuyor. Sisteme giriş yapmak isteyenlerin www.eba.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra Öğrenci sayfası üzerinden TC ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.  Bundan sonra bulunan canlı dersine katıl butonuna basarak derse dahil olabilirler. Öğrenciler derse ancak ders saatinde katılabilmektedir.

EBA Canlı Ders Çizelgesi



Son Güncelleme: 23.11.2020 02:17
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Anahtar Kelimeler:
EbaCanlıders
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