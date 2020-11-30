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EBA canlı derse nasıl girilir? EBA canlı ders programı ve canlı derse giriş ekranı

Covid-19 virüsünün etkisini yeniden artırmasıyla birlikte yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapıldı. Öğrenciler yeniden EBA TV üzerinden canlı derslere katılım göstermeye başladılar. EBA kapsamında sınıflara göre ders saatleri de açıklandı...

30 Kasım 2020 Pazartesi 22:28
EBA canlı derse nasıl girilir? EBA canlı ders programı ve canlı derse giriş ekranı
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Ülkemizde Covid-19 vakalarında yeniden artış gözlemlenmesi ile birlikte alınan tedbirler de genişletilmeye başlandı. Son olarak Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde ülkemizdeki yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime dönüştürülmesine yönelik kararlar açıklandı. Bu kararların açıklanması ardından öğrenciler yeniden EBA TV üzerinden derslere katılım göstermeye ve uzaktan eğitim almaya başladılar.

EBA canlı derse nasıl girilir?

EBA kapsamında gerçekleştirilen canlı derse katılım ekranı öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile kullanılıyor. Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği bu dönem içinde dersler intenet üzerinden canlı yayın olarak veriliyor. Sınıflara göre farklı saatlerde gerçekleştirilen derslere katılabilmek için öncelikle öğrencilerin kendi sınıflarının derslerini belirlemeleri gerekiyor. Aşağıdaki kısımda “EBA canlı dersim var mı?” diye soran öğrencilere yanıt niteliğinde, sınıflara göre canlı ders programını barındıran intenet adresi yer alıyor.

EBA canlı ders programının sorgulanabilmesi için buraya tıklayabilirsiniz.

EBA Canlı derse ne zaman katılabilirim?

Öğrenciler EBA kapsamındaki canlı derslerine, derslerinin başlaması ardından katılabilmektedirler. Buna bağlı olarak öğrencilerin derslerinin ne zaman olduğunu yukardaki kısımda yer alan bağlantıdan belirlemeleri gerekmektedir. Ders saatlerinin öğrenilmesi ardından EBA adresi üzerinden dersin yanında yer alan “Katıl” tuşuna basarak derse girilebilmektedir. Canlı derslere geç kalınsa bile ders yayınlanmaya devam ettiği sürece katılım gösterilebilmektedir. Aynı zamanda dersin başlamasından 10 dakika önce de dersin başlanacağı saatin bekleneceği ekrana girilebilmektedir. Burada beklerken ders başladığında “Derse katıl” tuşuna basarak girilebilmektedir.

Telefondan canlı derse girilebiliyor mu?

Android ve İOS cihazların dijital marketleri üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek olan EBA Cep Uygulaması ile birlikte canlı derslere katılım gösterilebilmektedir. Derslere girilebilmesi için gerekli olan tek şey cihazların intenete bağlı olmasıdır.



Son Güncelleme: 30.11.2020 22:28
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EbaEBA Canlı DersEBA TVCanlı Ders
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