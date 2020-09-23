EBA canlı derse katılım sağlama ve EBA TV izleme yöntemleri

EBA üzerinden uzaktan eğitimler devam ediyor. EBA’ya giriş yapma yolları öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki EBA Canlı Derse katılım nasıl sağlanmaktadır?

EBA TV’den canlı yayınları izlemek için televizyon ya da intenet sitesi kullanılabilmektedir. İntenet üzerinden yayınlar "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" sitesinden takip edilebilmektedir.

Canlı derse katılım için ise EBA hesabına giriş yaptıktan sonra Canlı Dersler bölümünden giriş yapılabilmektedir. Canlı derse katılım için katıl butonunun aktif olması gereklidir. Ders bitiminden on dakika önce açılan katıl butonu ders bittikten sonra kapanmaktadır. Öğretmenin dersi başlatması ile beraber derse katılmanız mümkündür.