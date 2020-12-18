EBA canlı derse girmek mecburi mi, girilmezse ne olur?

Covid-19 salgını sonrasında geçilen uzaktan eğitim sistemi olan EBA’ya girişlerin zorunlu olup olmadığı halen merak ediliyor. EBA sistemi üzerinden yapılan eğitimlere girişlerin diğer uygulamalar üzerinden yapılan eğitimlere göre daha az sayıda öğrenci ile yapılıyor olması merak ediliyor.

EBA sistemlerine giren bazı öğrencilerin imkanları olmasına rağmen sisteme girmiyor olması öğrenciler tarafından merak edilirken sisteme girişlerin zorunlu olup olmadığı araştırmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sisteme girişlerin zorunlu olduğu yönünde bir açıklama bulunmazken öğrencilerin hangi derslere ne kadar süre girdikleri sistem tarafından kayıt altına alınıyor. Ders içi etkinlik puanı verilmesi durumuna göre kane oluşturulmasına karar verilirken öğrencilerin EBA sistemine giriş notları kane puanlarını arttıracak bilgisi paylaşıldı.