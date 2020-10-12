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EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?

EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 12.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 10:15
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
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2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.


 

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 10:15
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