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EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, EBA canlı ders yoklama alınır mı? konusunda yeni bilgileri edinin.

05 Aralık 2020 Cumartesi 06:36
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
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2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 06:36
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