EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?

2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.