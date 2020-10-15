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EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?

Okurlarımızın merak ettikleri EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 15 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde EBA canlı ders yoklama alınacak mı? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:15
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
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2020-2021 dönemi covid-19 pandemisi nedeni ile uzaktan eğitim olarak başlamıştır. Bazı sınıflarda öğretmenler derse girenlerin her ne kadar yoklaması yapsa da altyapı henüz tam oturamadığı ve çoğu öğrencinin gerek intenet gerekse ev eşyaları nedeni ile sisteme giriş yapamamasından dolayı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA için yoklama alınmayacağını söylemişti yani derslerde yoklama alınmasına bile aslında gerek bulunmamaktadır . Bu nedenle birlikte Yoklamalar e-okul sistemine işlenmemektedir. Öğretmenlerin ise yoklama alma nedenleri öğrencilerim derse katılımını arttırmaya yöneliktir. Çünkü öğrenciler derse katılmaz ise bu sınavlarda onların sonuçlarını kötü etkileyebilir ve öğrenmesi gereken derslerde geri kalabilir yani öğrenci mağdur durumuna düşebilir. Yani her ne kadar e-okul sistemine yoklama bilgileri girilmese de öğrencilerin yine de derslerini aksatmaması önerilir.


 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:15
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