EBA canlı ders saatlerine düzenleme! Sınır kaldırıldı

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı küresel çapta yaşanan salgın sebebiyle şu anda hibrit şekilde devam ediyor.

Özellikle riskli ve yüksek riskli illerimizde ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri kısmen, diğer kademelerdeki öğrenciler ise tamamen uzaktan eğitime devam ediyor.

İl ve ilçelerde yüz yüze eğitimlere devam eden öğrenciler haftanın 2 günü okula giderken diğer günlerde derslerine uzaktan olacak şekilde EBA platformu üzerinden içerikler ve canlı dersler ile devam ediyor.

CANLI DERS SAATLERİ ÜZERİNDEKİ SINIRLAMA KALDIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığı ilk başta EBA sistemi üzerinde ki yoğunluğun azaltıması sebebiyle her kademedeki öğrenciler için EBA üzerinde farkı zaman dilimlerine canlı ders tanımlama özelliği getirmişti.

Son yapılan açıklama ile birlikte bu sınırlama kaldırıldı. Artık tüm kademelerdeki öğrenciler için öğretmenler istedikleri saatlerde canlı ders yapabilecekler.