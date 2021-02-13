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EBA canlı ders saatleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 15 Şubat tarihinde tüm kademelerde başlayacak olan uzaktan eğitim öncesinde EBA canlı ders saatlerini yayınladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 11:21
EBA canlı ders saatleri belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 15 Şubat tarihinden itibaren uzaktan eğitim başlıyor. Köylerde 15 Şubat , şehirlerde ise 1 Mart tarihinden aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Ancak uzaktan eğitim yine bu dönem eğitimin bir parçası olmaya devam edecek.

Geçtiğimiz seneden bu yana devam edilen uzaktan eğitimin en önemli ayağı olan EBA patformundan da eğitim içerikleri paylaşılmaya ve canlı dersler yapılmaya devam edilecek.

Bu sebeple EBA üzerinden oluşan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için Bakanlık her sınıf düzeyi için EBA üzerinde canlı ders saat aralıkları tanımladı. Bu çalışma sayesinde her sınıf düzendeki öğrenciler EBA üzerinden farklı saatlerde canlı ders yapabiliyor ve bu sebeple EBA sistemindeki yoğunluğun önüne geçiliyor. Milli Bakanlığı bu kapsamda EBA canlı ders saatlerini yayınladı.

EBA canlı ders saatleri belli oldu

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 11:21
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Anahtar Kelimeler:
MebEBA Canlı DersCanlı Ders Saatler
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