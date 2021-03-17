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EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı

EBA TV ile uzaktan eğitim bugün 09.00 itibari ile kaldığı yerden devam etmeye başladı. Pandemii döneminde okulların kapalı olmasından dolayı öğrenciler uzaktan eğitimde en çok EBA TV'yi kullandı ve derslerini bu kanal aracılığı ile ilerletti.

17 Mart 2021 Çarşamba 14:07
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
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EBA TV’nin uzaktan eğitimine bugün 09.00 itibari ile başlamasının ardından konuyla ilgilenenler EBA ders programını ve EBA ders saatlerini merak ediyor.

EBA TV Canlı ders sorgulama ekranı

EBA’nın sunduğu alt yapı sayesinde okulların kendi hazırladığı platformlardan hocalar online ders yapabilecek. EBA canlı ders sayesinde bu süreçte öğretmenler öğrencilerine her gün ders verebilecek.

Bu uygulamanın yanı sıra öğretmenler diledikleri çevrim içi uygulamalar aracılığı ile de canlı derslerini yapmaya devam edebilecekler. Öğrenciler bu dönemde okuma, anlama ve matematik alanlarında becerilerini geliştirebilmek için hazırlanan uygulamalar sayesinde hem akademik hem sosyal alanda gelişim sağlayabilecekler.

Veli rehberliği eğitimleri

Milli Eğitim Bakanlığı, bu zorlu süreçte velilerin çocukları ile daha iyi ilgilenebilmesi ve daha ii takip edebilmesi için onlara veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz, broşürlerle bu süreci destekleyecek.

Bunun yanı sıra TRT EBA kanallarında “Bizden” programı ile ve MEB’in destek hatlarından velilere psikososyal destek sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim sistemi ile alakalı çalışmalarına www.uzaktanegitim.meb.gov.tr ve www.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler için eksik oldukları konularda EBA, EBA TV ile destek verilecek ve yetiştirme kursları üzerinden destekler yıl boyunca sürecek.

Yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş adımlarla başlaması planlanıyor.

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:07
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EbaUzaktanEğitimPandemiOkul
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