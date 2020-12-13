EBA 14-20 Aralık Ders Programı Yayınlandı Mı? EBA 14-20 Aralık Ders Programı Nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı almış olduğu son kararlardan dolayı Koronavirüsten dolayı uzaktan eğitim ile öğrencilere eğitim verilmeye devam ediliyor. Öğrenciler TRT EBA TV üzerinden derslerine katılabiliyor. Öğrenciler için ders programları ayrı ayrı yayınlanmasından dolayı, İlkokul, Ortaokul ve Lise için canlı ders programları açıklandı. Öğrenciler 14-20 Aralık EBA ders programını araştırıyorlar.

EBA 14-20 Aralık ders programı herkes tarafından yoğun bir ilgiyle araştırılıyor. Uzaktan online eğitim sürecinde EBA öğrencilere birbirinden zengin içeriklerle yardım etmeye devam ediyor. İntenet üzerinden derslerine katılamayan öğrenciler 14-20 Aralık EBA ders programının sayesinde eğitim videolarını tekrardan izleyebiliyorlar. Türkiye’de artış gösteren koronavirüs vakalarından dolayı derslerin yıl sonunda kadar uzaktan eğitim aracılığıyla işleneceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

EBA 14-20 Aralık Ders Programı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde yer alan İlkokul, Ortaokul ve Lise der saatleri yayımlandı. Yayımlanan haftalık ders programında hafta sonu etkinlikleri ve ders tekrarlarının saatlerine de yer verildi.

EBA 14-20 Aralık İlkokul Ders Programı

EBA 14-20 Aralık Ortaokul Ders Programı

EBA 14-20 Aralık Lise Ders Programı

EBA Canlı Derslere Nasıl Katılım Yapılır?

Canlı derslere, dersin başlangıç saati geldiği zaman katılım yapılabilir. ‘Katıl’ düğmesi ders aktif olduğu süre içerisinde görünmektedir. Süre bitmediği sürece, derse geç kalındığı zaman derse girilebilir. Fakat ders süresi bittiği zaman derse katılım yapılamaz.

EBA İçin Şifre Nasıl Oluşturulur?

Canlı derse 10 dakika kala EBA’ya giriş yapıldığı zaman karışınıza dersin başlama saatini beklemeniz gereken ekran gelecektir. Ders saati geldiğinde ‘Derse Katıl’ düğmesine tıklayarak öğretmenin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

EBA için şifre 2 ayrı şekilde oluşturulur.

1)EBA Hesabı Oluştur botunu ile, bir defaya mahsus veli veya öğretmene ihtiyaç duymadan EBA şifresi oluşturulabilir.

E- Okul bilgileri girilerek giriş butonuna basılması gerekir. Kendinin veya velinin e-posta adresi ve telefon numarasını girerek şifre oluştur butonuna tıklayabilirsin. Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas. Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik Kodu girildikten sonra ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ ekranına yönlendirilir.

2) Veli veya Öğretmene başvurarak EBA şifresi oluşturulabilir.

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seçilerek,

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon'u seçerek açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

'E-Postayla Aktivasyon'u seçersen 'Aktivasyon Kodu Gönder' butonuna basılması gerekir. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu 'Aktivasyon Kodunu Gir' bölümüne yazarak ekrandaki güvenlik kodunu girerek 'Giriş Yap' butonuna tıklanmalıdır.

'Cep Telefonuyla Aktivasyon'u seçilirse 'Aktivasyon Kodu Gönder' butonuna basılması gerekir. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu 'Aktivasyon Kodunu Gir' bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodu girilerek 'Giriş Yap' butonuna tıklanması gerekir.

Aktivasyon aşaması geçildikten sonra gelen ekranda EBA hesabı için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıklanması gereklidir.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip 'Gönder' butonuna bastığında 'Ana Sayfa'ya yönlendirileceksin.