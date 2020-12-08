E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav notu, sınav tarihi, başarı ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci işleri giriş

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (E-Okul VBS) sayesinde veliler ve öğrenciler; notlar, devamsızlık, kane bilgileri, haftalık ders programı, hangi öğretmenin hangi derse katıldığı, sınav sonuçları, sınav tarihleri, sınıfla ilgili istatistikler hakkında bilgi alabilirler. Aktiviteler ve çok daha fazlası istediği zaman kolaylıkla öğrenebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda başlatılan E-Okul sistemi, velilere ve öğrencilere eğitim ve öğretim hayatıyla ilgili pek çok bilgiye anında erişim imkanı sağlıyor. Ebeveynler, öğrenci notlarını, devamsızlıkları, sınav tarihlerini ve diğer önemli bilgileri e-okul aracılığıyla her yerden kolayca takip edebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin bilgilere erişimi de vardır. E-Okul yönetim bilgi sistemine girmek için açılan sayfada gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

E-Okul'a Nasıl Giriş Yapılır

E-Okul VBS'yi kullanmak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmalısınız. Daha sonra açılacak olan sayfada üst kısımdaki veli bilgileri bölümünde uygun alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde doldurmanız gereken bilgiler öğrencinin TC kimlik numarası, öğrencinin okul numarasıdır ve kutudaki harf ve rakamların sonuna resimdeki rakamları giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme girebilir ve öğrenci hakkında bilgi alabilirsiniz.

E-Okul Sistemine Giriş Yapmak İçin TIKLAYINIZ (meb.gov.tr)

E-Okul VBS'den Hangi Bilgiler Öğrenilebilir?

1. Ders programı: E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde yer alan müfredat sayesinde öğrencinizin okulda olması gereken zamanları bilebilir ve devamsızlık zamanlarını takip edebilirsiniz.

2. Devamsızlık ile ilgili bilgiler: Ebeveyn izni veya tatil, devamsızlık gibi bilginiz dahilinde veya dışında dönem içindeki tüm devamsızlık günleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3. Not bilgileri: E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin Not Bilgileri bölümü ile öğrencinizin hangi dersleri aldığını, hangi notları aldığını öğrenebilir, kontrolü sağlayabilirsiniz.

4. Proje ödevi: E-Okul veli bilgi sisteminin proje ödevleri bölümünden, öneğin öğrencinin bir proje ödevi varsa, ödevin ne olduğu veya yapıldığı gibi öğrencinin ev ödevi hakkında bilgi alabilirsiniz.

5. Kayıt alma ve silme: Ebeveyninizin öğrencisinin E-Okul Veli Bilgi Sistemine kaydındaki değişiklikler veya silinmeler hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

6. Nakil bilgileri: E-Okul veli bilgi sisteminde nakil ile ilgili bir bölüm vardır. Bu bölümde veli, öğrencinin nakil durumu hakkındaki bilgileri takip edebilir.

7. Kane notu: Sistemin kane notu bölümüne erişim, öğrencinin TC Kimlik Numarası ve okul numarası verilerek E-Okul Veli Bilgi Sistemine giriş yapılarak sağlanabilir. Bu bölüm öğrencinin yıl boyunca yaptığı değerlendirme hakkında bilgi sağlar.

8. Diploma notu: E-okul veli bilgi sistemi aracılığıyla, öğrencinizin diploma notuna erişebilirsiniz.

Okul Mobil Uygulaması Nedir?

E okul mobil uygulaması çeşitli işletim sistemleri için hazırlanmıştır. Bu nedenle insanlar, işletim sistemlerine göre uygulama marketlerine girerek uygulamayı indirmelidir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, e-okul mobil uygulaması cihazlarınıza otomatik olarak yüklenecektir. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra sorunsuz bir şekilde oturum açılarak bilgi alınabilir.