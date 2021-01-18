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E-Okul öğrenci sistemine nasıl girebilirim?

Pandemi sürecinde getirilen yasaklar sonucu uzaktan eğitim gören öğrenciler ve velileri dönem sonuna gelindiğinden dolayı karne notlarını merak etmeye başladı. Karne notlarını E-Okul sisteminden öğrenecek olan öğrenciler sistem üzerinde yoğunluk yaşamaya başladı. Peki E-Okul sistemine nasıl girilir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:58
E-Okul öğrenci sistemine nasıl girebilirim?
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Pandemi sürecinde getirilen yasaklar sonucu uzaktan eğitim gören öğrenciler ve velileri dönem sonuna gelindiğinden dolayı kane notlarını merak etmeye başladı. Kane notlarını E-Okul sisteminden öğrenecek olan öğrenciler ve veliler E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) nasıl girileceğini araştırmaya başladılar. Günün en çok arananları arasına giren E-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin kane notlar, not ortalamaları ve takdir-teşekkür hesaplaması gibi birçok işlem gerçekleşiyor. 

Öğrencinin not ortalaması nasıl hesaplanır?

Öğrencinin ders not ortalaması her ders için ders başına yapılan sınav notlarının toplamını, sınav sayısına bölerek bulunur. Tüm dersler için bu işlemi yaparak, ders başına çıkan not ortalamalarını toplayarak ders sayısına bölersek öğrencinin kane not ortalamasını bulmuş oluruz. 

E-Okul VBS’ye nasıl giriş yaparım?

E-Okul sistemi 2007 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında öğrencinin, ders programları, devamsızlık bilgisi, sınav notları, sözlü notları ve ortalama puanlarının kolayca takip edilebilmesi üzerine kurulmuştur. Bu sistem sayesinde veliler öğrencilerin bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. 

E-Okul VBS girişi için tıklayınız. 



Son Güncelleme: 18.01.2021 18:58
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E-okulVeli Bilgilendirme SistemiSınav Notu
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