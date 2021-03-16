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E-okul neden açılmıyor, E-okul çöktü mü? 16 Mart 2021 Salı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan veli ve öğrenci bilgi sistemi E-okul’a neden girilmiyor? 16 Mart 2021 tarihi ile sisteme giremeyen öğrenciler şikâyette bulunurken E-okul veli bilgilendirme ve öğrenci bilgilendirme sistemi çöktü mü merak ediliyor. 16 Mart 2021 Salı E-okul

16 Mart 2021 Salı 17:59
E-okul neden açılmıyor, E-okul çöktü mü? 16 Mart 2021 Salı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi (VBS) bugün öğrenciler giriş yapamadı. Milyonlarca öğrencinin girdiği ve okul hakkında birçok bilgiye sahip olan sisteme neden girilemedi?

e-Okul girişi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kane notlarınızı görmek için ‘e-kane’ butonuna giriş yaptıktan sonra takdir veya teşekkür belgelerinizi görebilirsiniz.

E-Kane neden açılmıyor?

E-kane sistemi açılmıyor ise genellikle kullanılan tarayıcı ile ilgini bir sorun olabilir. Tarayıcınız pop-u’'ları otomatik olarak engellemektedir. Bu sayede e- kane sistemine giriş yapamazsınız. İntenet üzerinde pop-up engellendi veya pop-up izin vermedi gibi yazılar çıkması halinde siteye giriş pek mümkün olmayacaktır. Bunun için ayarlar kısmından pop-up çevrimiçi hale getirmelisiniz.

Sisteme giriş sağlamamanın diğer sebebi ise sitede oluşan yoğunlukla ilgili olabilir. Kısa süreli hata vermesinden sonra tekrar deneyerek istenilen sayfaya giriş sağlayabilirsiniz.

e-Okul ve veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır?

Sistemde genellikle öğrencilerin dönem notları, devamsızlık bilgisi gibi okul ile alakalı pek çok bilgi bulunmaktadır. Sayfaya giriş sağlandıktan sonra ekran ikiye ayrılmaktadır. E-okul ve VBS olarak öğrenci gibi ve velilerin girebileceği ekran bulunmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve öğrenci numarası ile giriş sağlamaktadır.

E-okul sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
E-okulVbsÖğrenciSite
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