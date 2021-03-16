E-okul neden açılmıyor, E-okul çöktü mü? 16 Mart 2021 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi (VBS) bugün öğrenciler giriş yapamadı. Milyonlarca öğrencinin girdiği ve okul hakkında birçok bilgiye sahip olan sisteme neden girilemedi?
e-Okul girişi için buraya tıklayabilirsiniz.
Kane notlarınızı görmek için ‘e-kane’ butonuna giriş yaptıktan sonra takdir veya teşekkür belgelerinizi görebilirsiniz.
E-Kane neden açılmıyor?
Sisteme giriş sağlamamanın diğer sebebi ise sitede oluşan yoğunlukla ilgili olabilir. Kısa süreli hata vermesinden sonra tekrar deneyerek istenilen sayfaya giriş sağlayabilirsiniz.
e-Okul ve veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır?
Sistemde genellikle öğrencilerin dönem notları, devamsızlık bilgisi gibi okul ile alakalı pek çok bilgi bulunmaktadır. Sayfaya giriş sağlandıktan sonra ekran ikiye ayrılmaktadır. E-okul ve VBS olarak öğrenci gibi ve velilerin girebileceği ekran bulunmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve öğrenci numarası ile giriş sağlamaktadır.
E-okul sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.