E-okul neden açılmıyor, E-okul çöktü mü? 16 Mart 2021 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi (VBS) bugün öğrenciler giriş yapamadı. Milyonlarca öğrencinin girdiği ve okul hakkında birçok bilgiye sahip olan sisteme neden girilemedi?

e-Okul girişi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kane notlarınızı görmek için ‘e-kane’ butonuna giriş yaptıktan sonra takdir veya teşekkür belgelerinizi görebilirsiniz.

E-Kane neden açılmıyor?

E-kane sistemi açılmıyor ise genellikle kullanılan tarayıcı ile ilgini bir sorun olabilir. Tarayıcınız pop-u’'ları otomatik olarak engellemektedir. Bu sayede e- kane sistemine giriş yapamazsınız. İntenet üzerinde pop-up engellendi veya pop-up izin vermedi gibi yazılar çıkması halindeye giriş pek mümkün olmayacaktır. Bunun için ayarlar kısmından pop-up çevrimiçi hale getirmelisiniz.

Sisteme giriş sağlamamanın diğer sebebi ise sitede oluşan yoğunlukla ilgili olabilir. Kısa süreli hata vermesinden sonra tekrar deneyerek istenilen sayfaya giriş sağlayabilirsiniz.

e-Okul ve veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır?

Sistemde genellikle öğrencilerin dönem notları, devamsızlık bilgisi gibi okul ile alakalı pek çok bilgi bulunmaktadır. Sayfaya giriş sağlandıktan sonra ekran ikiye ayrılmaktadır. E-okul ve VBS olarak öğrenci gibi ve velilerin girebileceği ekran bulunmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve öğrenci numarası ile giriş sağlamaktadır.

E-okul sayfasına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.